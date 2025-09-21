Erick Noriega hizo dos penales, terminó llorando, pero su equipo Gremio ganó

Erick Noriega fue protagonista nuevamente con Gremio el fútbol de Brasil, pero esta vez no por una gran actuación. El defensor nacional tuvo un partido bastante bajo frente a Internacional en el clásico de Porto Alegre. El cuadro rojo logró sacar ventaja gracias al peruano que cometió dos penales que terminaron convirtiendo en gol.

El primer penal que cometió el peruano fue frente al lateral izquierdo Bernabei. Este ingresó dentro del área con opción para generar peligro, pero el ‘Samurai’ se lanzó en una carretilla para intentar robarle el balón. No obstante, terminó llegando tarde, provocando que se caiga dentro del área. El árbitro revisó la jugada en el VAR y dio convalidado la pena máxima que anotó Alan Patrick.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El segundo ya fue algo que sorprendió por lo infantil que fue la situación. En este caso un centro al área y el peruano termina metiendo la mano, lo que hizo que otra vez sea obligatorio ir a ver todo al VAR. Pero en este caso no había dudas que era mano dentro del área.

Esta jugada hizo que Noriega se derrumbe y termine llorando en pleno partido, eso sí, los más experimentados no dudaron en consolarlo al joven de 23 años. Willian y Marcos Rocha se acercaron para hablar con él, dándole confianza después de este segunda error que había cometido en el partido.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Erick Noriega mantiene la confianza en Gremio

A pesar de los dos penales, el entrenador Mano Menezes no dudó en mantener al peruano dentro del terreno de juego. Al final estuvo los 90 minutos en el campo, un gesto que seguramente motivó al defensor nacional que tuvo su primer traspié en el exterior.

Eso sí, a pesar de lo mal que estuvo con esos penales, hizo algo bien que es iniciar la jugada con la que su equipo logró darle vuelta al partido y ganarlo por 2-3 de visitante. Lo cual termina siendo una reivindicación a medias por parte del central patrio.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el valor de Erick Noriega en Gremio?

En estos momentos, Erick Noriega tiene un valor de mercado de 2 millones de euros. Suma que es la más alta a la que ha llegado en su carrera según Transfermarkt, se espera que pueda conseguir aumentarlo con la seguidilla de partidos en Gremio.

Habrá que esperar a conocer la decisión de Mano Menezes este miércoles cuando Gremio se enfrente a Botafogo. Acá se conocerá si mantiene la confianza a Noriega o lo comienza a ver como un jugador que esté desde el banco de suplentes.

ver también Christian Cueva planta a Emelec en Ecuador y se regresa a Perú por conflicto económico