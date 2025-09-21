Siguen los problemas. Luego de ser sancionado con dos fechas sin jugar en la LigaPro, Christian Cueva habría sostenido una reunión con la dirigencia de Emelec para conversar sobre las deudas que mantiene el club con su plantel.

Según dieron a conocer en el programa de YouTube ‘Redonda TV’, el volante nacional tomó la decisión de regresarse a Perú luego de no llegar a un acuerdo con la institución ecuatoriana.

“A mí me contaron que Christian Cueva ha abandonado el país. Al parecer se une a este sentimiento y sensación de los jugadores de Emelec de no entrenar ni concentrar”, expresan en primera instancia.

Asimismo, agregan lo siguiente: “Cueva se regresó a Perú molesto, porque al parecer tuvo una reunión con la directiva de Emelec donde se habló sobre el dinero que se le debe y no querían respetar el acuerdo. Me dicen que si esta situación no se resuelve, el jugador no vuelve más al club“.

