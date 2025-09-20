A horas del duelo Emelec vs. El Nacional: la radical postura que tomó Christian Cueva junto a sus compañeros

Christian Cueva atraviesa un complicado momento en Emelec. Además de estar lesionado y suspendido luego de la gresca que se armó en el último clásico del fútbol ecuatoriano frente Barcelona SC, el cual por cierto cayeron goleados por 4-0, ahora el volante nacional viene padeciendo falta de pagos por parte de la directiva y junto a sus demás compañeros tomaron un drástica decisión que viene llamando poderosamente la atención.

En la previa del partido ante El Nacional por la fecha 29 de la Serie A de Ecuador, resulta que el plantel de Emelec optó por no concentrar luego de sostener una reunión con los directivos de Emelec respecto a los pagos pendientes. Al no haber noticias de ello y teniendo que realizar una especie de plantón para que les puedan cumplir en el menor tiempo posible, claramente una situación como tal podría perjudicar los próximos resultados del equipo.

“¡Decisión tomada por la plantilla! Finalizó la práctica en el Polideportivo de Los Samanes. Tras el enfrentamiento, los jugadores decidieron no concentrar de cara al partido frente a El Nacional. Hablaron esta mañana con algunos directivos y sino había pago no concentraban”; informó el comunicador ecuatoriano Javier Ruiz a través de su cuenta ‘X’ sobre lo acontecido hoy en horas de la mañana.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @Jrnochi

La suspensión y lesión de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva fue expulsado en el clásico entre Emelec vs. Barcelona SC cuando había sido cambiado y estaba en el banco de los suplentes. Al haberse armado una trifulca en el encuentro, el volante luego fue notificado con 2 partidos de suspensión que serán frente a El Nacional y Orense en el tramo final de la etapa regular de la Serie A de Ecuador. Eso no es todo ya que ahora deberá trabajar para volver a las canchas en el menor tiempo posible.

Fuente: @Teradeportes

Publicidad

Publicidad

En el mismo duelo jugado en el Estadio George Campwell, el popular ‘Aladino‘ fue cambiado por una dolencia física y luego se confirmaría la gravedad de la misma. Hablamos de una lesión miofacial del músculo recto anterior del cuádriceps en su pierna derecha y por lo cual deberá trabajar todos estos días para recuperarse al 100%, de lo contrario podría empezar a quedar descartado de la liguilla para luchar por el pase a la Copa Sudamericana 2026 al no haber clasificado al hexagonal final por el título de la temporada 2025.

Fuente: Emelec

¿Cómo le está yendo a Christian Cueva en Emelec?

Christian Cueva llegó a Emelec en junio de este año 2025 y de alguna forma empezó con el pie derecho al demostrar calidad y categoría en su juego, aspectos por los que fue destacado en la prensa deportiva ecuatoriana y en los hinchas. Vistiendo la camiseta eléctrica, ‘Aladino’ lleva un total de 11 partidos en la Serie A, 2 goles y 2 asistencias sumando 671 minutos de competencia en el campo de juego, así que ahora deberá aprovechar al máximo el tiempo de recuperación para reencontrarse con sus mejores versiones.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto cuesta Christian Cueva actualmente en el mercado internacional?

De acuerdo al portal ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Christian Cueva tiene actualmente una cotización internacional de 250 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano al millón. Con 33 años de edad, claramente no estamos ante el mejor panorama económico en la carrera del talentoso volante peruano, pero de todas maneras tiene la chance de mejorar en demasía siendo el ’10’ de un Emelec que desde su arribo le dio la confianza de conducir al equipo.

Fuente: Transfermarkt

ver también Piero Quispe y una esperada respuesta a los críticos antes de sumarse a Sydney FC: “El fútbol de Australia es competitivo”