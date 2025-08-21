Erick Noriega sorprende en Gremio: ya está listo para su debut y esta sería la fecha

Erick Noriega llegó a Brasil con toda la expectativa del mundo. Procedente de Alianza Lima, el volante ahora le responde a Gremio y está a la espera de su tan ansiado debut oficial con el cuadro de Porto Alegre.

A la espera de la documentación oficial para poder inscribirlo en el Brasileirao, varias fuentes información que Erick Noriega al ser japonés, sus registros tienen que ser emitidos desde allá, por eso está tardando en ser presentado por Gremio.

Más allá de eso, el volante Erick Noriega ya pasó las pruebas médicas e incluso ya entrenó con el primer equipo. Ahora solo le queda demostrar su talento de manera constante para debutar con el cuadro ‘Tricolor Inmortal’.

Y aquí es el punto donde tenemos que mencionar cuándo debutará Erick Noriega con Gremio. Si bien ya tuvo sus primeras prácticas con sus nuevos compañeros, lo cierto es que el volante todavía tendrá que esperar un poco más para mostrarse.

Erick Noriega en su último partido con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo debuta Erick Noriega?

Lo más probable es que Erick Noriega debute con Gremio por la fecha 22 del Brasileirao este sábado 31 de agosto ante Flamengo desde las 2:00 PM en el Maracaná. Si no fuera ahí, entonces tendría que esperar a regresar de las Eliminatorias pues será convocado por el técnico Óscar Ibáñez.

En ese sentido, Erick Noriega también podría debutar con Gremio en la fecha 23 de local ante Mirassol el 13 de septiembre. Luego viene el clásico de Porto Alegre ante el Internacional en condición de visita.

¿Cuánto gana Erick Noriega?

Erick Noriega gana 40 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport. Teniendo un acuerdo para jugar cuatro temporadas en Gremio, si cumple todo el vínculo se llevará 1 millón 920 mil dólares.

¿Cuánto vale Erick Noriega?

Erick Noriega vale 1,63 millones de dólares según información de Transfermarkt. A sus 23 años, es el valor más alto que ha alcanzado hasta el momento.

