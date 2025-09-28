Gremio ganó en Brasil y Erick Noriega no deja de recibir elogios por su gran trabajo: “Es otro jugador”

En una jornada crucial para el Brasileirão, Grêmio consiguió una victoria contundente de 3-1 sobre Vitória, un resultado donde el futbolista peruano Erick Noriega brilló con luz propia y se erigió como la figura del encuentro. Su actuación fue una demostración de versatilidad y calidad técnica que no pasó desapercibida, consolidándose como un activo invaluable para el equipo. Noriega inició el partido en la exigente posición de pivote, un rol que exige tanto capacidad defensiva como visión de juego para la construcción ofensiva.

Erick Noriega en un alto rendimiento con Grêmio

Lejos de verse superado, el peruano mostró una notable adaptabilidad, transformándose rápidamente en el motor creativo del Grêmio. Desde el centro del campo, distribuyó el balón con maestría, rompió líneas defensivas con pases precisos y dictó el ritmo del juego, evidenciando una calidad técnica sobresaliente que sorprendió a propios y extraños. La verdadera magnitud de su versatilidad se hizo patente al finalizar el partido, cuando la situación táctica requirió que Noriega se desempeñara como defensa central.

En esta nueva diferente, no solo aportó la solidez defensiva esperada, sino que también deslumbró con una sorprendente capacidad ofensiva. Con una confianza y precisión dignas de un mediocampista, Noriega construyó jugadas desde la retaguardia, lanzando pases largos milimétricos que fueron clave en el desarrollo de los ataques del Grêmio. Uno de estos envíos magistrales resultó directamente en uno de los goles del encuentro, demostrando que su influencia en el campo va más allá de su posición inicial.

Erick Noriega jugando en el Gremio. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)

Grêmio gana con la presencia de Erick Noriega

Esta rara habilidad para desempeñarse con excelencia en dos roles tan distintos, y ambos de gran importancia estratégica, convierte a Erick Noriega en un jugador indispensable para Grêmio. Los aficionados, que han seguido de cerca su evolución, valoran enormemente su liderazgo innato y la propuesta de juego que aporta, incluso cuando se le exige operar desde posiciones complejas. La salida espectacular que proporcionó para el gol de Amuzu es solo una prueba tangible de su visión de juego, su técnica depurada y el aprecio y la admiración que se ha ganado rápidamente entre la hinchada.

Estas actuaciones estelares no solo han consolidado a Noriega en el equipo titular, sino que también han elevado significativamente su estatus en el exigente fútbol brasileño. Su capacidad para resolver situaciones de alta presión, tanto en la fase defensiva como en la ofensiva, lo posiciona firmemente como un talento emergente con un futuro prometedor. La afición de Grêmio tiene motivos de sobra para celebrar, pues ha encontrado en el futbolista peruano a un jugador completo, determinante y con una capacidad de adaptación que lo convierte en una pieza fundamental para los desafíos que se avecinan.