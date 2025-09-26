Es tendencia:
Selección Peruana

Tras eliminar a Alianza Lima, Gustavo Álvarez respondió si dirigirá a la Selección Peruana: “A fin de año, veremos”

El estratega argentino se refirió a la posibilidad de dirigir a la 'bicolor' tras la salida de Óscar Ibáñez. Conoce lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Gustavo Álvarez se refirió a la posibilidad de dirigir a la 'bicolor'.
Universidad de Chile se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer 2-1 a Alianza Lima, y uno de los grandes responsables del logro es su técnico, Gustavo Álvarez, quien en los últimos días ha sido vinculado como posible opción para dirigir a la Selección Peruana.

El argentino no dudó en reconocer el esfuerzo del cuadro ‘íntimo’ finalizada la serie. En conversación con el medio digital ‘Denganche, felicitó al equipo de Néstor Gorosito por su desempeño en el torneo.

“Mis respetos para Alianza, fue un gran adversario. Es una excelente noticia para el fútbol peruano, que hacía tiempo no contaba con un representante de este nivel en competencias internacionales”, expresó.

¿Dirigirá a la Selección Peruana?

Posterior a ello, Álvarez —quien ya tuvo paso por el fútbol peruano dirigiendo a Sport Boys y Atlético Grau— fue consultado sobre un posible acercamiento desde la Videna para asumir el mando de la ‘bicolor’. Su respuesta fue clara: “No he recibido ningún contacto, absolutamente nada”, señaló el DT.

Eso sí, aunque dejó en claro que su atención está puesta por completo en su trabajo con el elenco chileno, no descartó la posibilidad de evaluar nuevas oportunidades más adelante. “Hoy estoy enfocado al 100% en la ‘U’. Ya veremos qué sucede a fin de año”, declaró.

Para cerrar, expresó su aprecio por el Perú, país al que guarda un cariño especial por haberle abierto las puertas en el inicio de su carrera internacional como entrenador fuera de Argentina.

“Al Callao y Piura, a todo Perú. Soy un agradecido, fue el primer país que me abrió las puertas cuando salí de Argentina a trabajar. Le tengo un gran cariño a todo el fútbol y el pueblo peruano”, sentenció.

Equipos en los que dirigió

  • Temperley (Argentina)
  • Aldosivi (Argentina)
  • Patronato (Argentina)
  • Sport Boys (Perú)
  • Atlético Grau (Perú)
  • Huachipato (Chile)
  • Universidad de Chile (Chile)
