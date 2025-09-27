Barcelona ayudó inesperadamente a Perú para no perder a prometedor arquero para la selección

La Selección Peruana está en la búsqueda de nuevos jugadores para reforzar su equipo de cara a las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. El recambio generacional está a la vuelta de la esquina y se sabe muy bien, por ese motivo ya se está buscando nuevos jugadores. Por eso hay un portero que ya deberían ver en Perú para tenerlo muy pronto en el equipo patrio.

Uno de los puestos que sería interesante reforzarse es la portería, donde si bien Pedro Gallese podría durar una Eliminatoria más. Es importante tener a un suplente, así que hay varios postulantes al puesto y uno de ellos juega en Europa. Es un tremendo golero y podría ser la salvación para el equipo patrio. Lo curioso que gracias al Barcelona todavía puede jugar por la ‘Bicolor’.

Se trata de Diego Kochen, futbolista de 19 años de edad que pertenece al club catalán. Este prometedor golero estaba a punto de jugar el Mundial Sub 20 con Estados Unidos, su país de nacimiento, pero debido a la lesión de Joan García han hecho un llamado para tenerlo en el plantel. Pues lo tomarán en cuenta como suplente para los siguientes partidos que se le vienen.

Esto sin duda ayuda a la Selección Peruana a tener a este futbolista en la mira. Pero sería importante si ya tienen una conversación con él para intentar que pueda jugar en el equipo mayor. Por ahora se le ha propuesto estar en el Sub 20 y lo rechazó, pero estar en el Primer equipo nunca, así que podría ser una interesante oportunidad para tratar de ganarse un elemento que podría ser vital en el futuro.

Hay que precisar que este futbolista nació en Estados Unidos, pero tiene la ascendencia peruana gracias a su madre, mientras que por el padre puede jugar por Venezuela. Aparte, se habla de una posible cuarta nacionalidad gracias a su tiempo que lleva en España.

Los porteros que tiene la Selección Peruana para el futuro

Aparte de Diego Kochen con 19 años de edad, hay una gran cantidad de porteros que están dispuestos a tomar las riendas del equipo patrio. Diego Enríquez es el que por el momento se muestra como el número 2 en el arco patrio. El jugador de Sporting Cristal está haciendo un buen papel en la Liga 1 y seguramente tendrá minutos en octubre.

Diego Enríquez, arquero de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal).

Por otro lado, Diego Romero de Universitario de Deportes también es opción. Esta temporada la perdió sin jugar por irse a Argentina, que su gran actuación con la Sub 23 lo ha hecho ganarse un lugar para el futuro. Paolo Doneda es otro que está esperando el manto de Gallese, tiene 18 años y milita en el AC Milán de Italia.

