Increíble error con Oliver Sonne: periodista de ESPN le cambió la nacionalidad durante el Manchester United vs. Burnley

Si bien Burnley no pudo vencer a Manchester United y terminó perdiendo 3-2 por Premier League, Oliver Sonne sí ingresó en los minutos finales del partido. Con poco protagonismo pues el juego estuvo más sobre la otra banda, no pasó desapercibido que ESPN cometió un error al momento en que ingresó en el campo de Old Trafford.

Resulta que el ‘Bambino’ Pons y Marcelo Espina, encargados de la narración y comentarios del Manchester United vs. Burnley, cometieron un error al momento en que ingresó Olvier Sonne. Y es que todo quedó grabado en video durante la transmisión en vivo.

Sucede que al momento que ingresó Oliver Sonne por Jacob Bruun Larsen en el minuto 82, el periodista Marcelo Espina señaló que era de nacionalidad francesa y no peruana. Rápidamente varios comentarios se volvieron tendencia en X, mostrando el error del comunicador.

Uno de ellos fue el de Santi Burnley con la cuenta @SantiBFC_: “Porque dicen en la transmisión que Sonne es francés”. Otro comentario fue el de Fran con el usuario @Fffrancasa3: “Acaban de decirle francés a Sonne”. Daniel Santillán, con el usuario @daniel_bum, también apuntó: “Sonne, no es francés, juega en la Selección Peruana”.

Los números de Oliver Sonne con Burnley

Oliver Sonne ha jugado los tres primeros partidos de la Premier League. Siendo titular en la fecha 1 ante Tottenham, luego ingresó ante Sunderland y estuvo en los minutos finales ante Manchester United.

En total, Oliver Sonne ha recibido una puntuación de 6.30 por parte de Sofascore por sus tres primeros partidos en la Premier League. Con 103 minutos sumados, el lateral hace 13 toques, da 5 pases precisos y recupera 1 balón en promedio por partido.

¿Cuánto gana Oliver Sonne?

Oliver Sonne gana 100 mil dólares mensuales en el Burnley, según información oficial de Salary Sport. Hay que recordar que cuando jugaba en el Silkeborg de Dinamarca su sueldo ascendía a 10 mil dólares mensuales.

¿Cómo quedó el resultado final del Manchester United vs. Burnley?

Manchester United venció 3-2 al Burnley en partido válido por la fecha 3 de la Premier League. Jugando este sábado 30 de agosto en Old Trafford, el cuadro local superó con goles de Josh Cullen en contra (27′), Bryan Mbeumo (57′) y Bruno Fernandes (97′), mientras que para la visita anotó Lyle Foster (55′) y Jaidon Anthony (66′).

