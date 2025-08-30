Giancarlo Granda explotó tras conocer que Piero Quispe iría al Sydney FC: “Es un severo…”

El pase de Piero Quispe al Sydney FC de Australia ha generado mucha polémica. Si bien no se esperaba que el volante siga en Pumas de México, nadie imaginó que iría a una liga considerada de tercer nivel.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el panel del programa ‘Al Ángulo’ debatió sobre lo que podría encontrar Piero Quispe si es que llega a firmar con el Sydney FC. Argumentando puntos positivos y negativos, el periodista Giancarlo Granda fue uno de los más críticos.

“Si fuera trascendental en México, Piero Quispe se quedaría. No le ha ido mal; pero para mí, si se está yendo de Pumas de México a Australia es un retroceso. Es un severo retroceso. Es solo para ir a ganar plata. A Australia solo se va a hacer surf”, descargó el periodista Giancarlo Granda contra Piero Quispe.

Habrá que ver si finalmente Piero Quispe termina fichando por el Sydney FC de Australia. Lo que sí es cierto es que Pumas de México necesita esa plaza internacional para un delantero que están planeando traer.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuánto vale Piero Quispe?

Piero Quispe vale 2,50 millones de euros según información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que no es la cifra más alta que ha alcanzado, pues en el 2024 llegó a valer 2,80 millones de euros.

Hay que mencionar que Piero Quispe tiene contrato con Pumas de México hasta diciembre del 2026. En ese sentido, se conoció que Piero Quispe se iría al Sydney FC en calidad de cedido por un año, con opción de compra al término de la cesión.

Publicidad

Publicidad

ver también Piero Quispe a un paso del Sydney FC: se reveló el gigantesco sueldo que ganaría en Australia

¿Cuántos años tiene Piero Quispe?

Piero Quispe tiene 24 años pues nació el 14 de agosto del 2001. Hay que mencionar que debutó en el fútbol profesional con 19 años jugando para Universitario.

ver también Alexander Callens dejaría el fútbol profesional a los 33 años: problema de salud lo aleja de las canchas

¿Cuánto ganará Piero Quispe en Sydney FC?

Piero Quispe ganará entre 25 o 30 mil dólares mensuales en Sydney FC, según cálculos estimados a partir del sueldo de Douglas Costa.

Encuesta¿Quispe debió irse al Sydney FC? ¿Quispe debió irse al Sydney FC? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad