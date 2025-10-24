Es tendencia:
Pide ser el ‘9’ de la Selección Peruana: Luis Ramos convirtió gol y fue el héroe de América de Cali ante Júnior

Marcó el 2-1 ante Júnior sobre el final de partido. América de Cali sueña con los playoffs y Ramos quiere adueñarse de la '9' de Perú.

Por Hugo Avalos

El grito de gol de Luis Ramos ante Júnior.
El grito de gol de Luis Ramos ante Júnior.

Luis Ramos sigue haciendo méritos para ser el ‘9’ de la Selección Peruana. Este viernes marcó un gol clave para que América de Cali le gane a Júnior por 2-1 en el Torneo Finalización del fútbol colombiano. De esta forma, los ‘Diablos Rojos’ sueñan con meterse en los Playoffs.

América de Cali ganó un partido clave y gracias al gol de Luis Ramos al minuto 83 de juego para el 2-1 ante Júnior en medio de una fuerte lluvia en el Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira. De esta forma, saltó al noveno lugar del Torneo Finalización y quedó a un punto de meterse a los Playoffs cuando le quedan dos fechas.

Su tanto fue luego de un buen centro de la gran figura del partido, Cristian Barrios. De primera, el ex de Cusco FC la clavó al ángulo del primer palo para hacer delirar a todo Palmira y desatar un festejo grupal.

Para Luis Ramos, fue su gol número 12 en este 2025 con la camiseta de América de Cali. Es el máximo goleador del conjunto rojo en esta temporada y hace méritos para continuar en el fútbol colombiano, más allá del interés de clubes como Universitario y Alianza Lima de repatriarlo a Perú y de otros países.

Luis Ramos quiere ser el ‘9’ de la Selección Peruana

Los 12 goles de Luis Ramos con América de Cali representan un buen número para seguir destacándose a nivel individual. Y en momentos de reconstrucción de la Selección Peruana, le permite seguir en la consideración para ser el ‘9’ titular del futuro.

A pesar de que ya ha tenido algunas titularidades y no ha cumplido, sus goles en el conjunto colombiano le abren la chance de seguir en la consideración. De todas maneras, todo dependerá de lo que decida Manuel Barreto para la fecha FIFA de noviembre y, por supuesto, del próximo seleccionador.

Desde su debut en la Selección Peruana, el 12 de octubre de 2024 por las Eliminatorias Sudamericanas, Ramos jugó 339 minutos (7 partidos) y todavía no convirtió goles. Se espera por ese primer gol para que el arco se le abra.

Luis Ramos, junto a Luis Advíncula luego de que Perú se quedó afuera del Mundial 2026 (Getty Images).

El lujo de Luis Ramos que se volvió viral

Con el partido 1-0 (antes del gol del empate parcial de Júnior), Ramos ya había avisado que estaba con plena confianza en el partido. Es que el trujillano se llevó la pelota al fondo y le metió un caño al colombiano de Júnior, José Cuenú. Una fantasía que no pasó desapercibida.

Fue un aviso de lo que terminó siendo finalmente su gol al minuto 83. Un partido destacado del delantero de 25 años con una calificación de 6.9 puntos, según Sofascore. Fueron 4 tiros, de los cuales 2 fueron a puerta con un tanto convertido, 13 de 18 pases completados en 30 toques de balón y su estadística más negativa fueron sus 9 pérdidas.

hugo avalos
Hugo Avalos
