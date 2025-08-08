Kluiverth Aguilar sufre un severo revés en su carrera profesional, en un momento clave para su continuidad en Europa. Es que el lateral derecho, ex de Sporting Cristal y Alianza Lima, sufrió la rotura completa del tendón de Aquiles de su pierna izquierda durante un entrenamiento con la reserva del Manchester City.

Publicidad

Publicidad

Aguilar, de 22 años, se venía entrenando con las escuadras reservas y juveniles del Manchester City en Inglaterra, luego de su paso por el Lommel SK de Bélgica. Durante un partido de práctica, según reveló Ovación, sufrió esta grave lesión hace algunas semanas.

Tras el fuerte golpe en el entrenamiento, fue trasladado a una clínica local (Fortius Clinic) donde las pruebas médicas confirmaron la rotura completa del tendón de Aquiles. Fue intervenido quirúrgicamente en Inglaterra y, según reveló el citado medio, está utilizando una bota ortopédica en posición equina, por lo que se mueve con muletas.

Kluiverth Aguilar, tras ser operado (Gentileza Ovación).

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto tiempo de recuperación tendrá Kluiverth Aguilar?

Aguilar volverá a Lima en los próximos días para continuar con su rehabilitación, la cual estará a cargo del fisioterapeuta Carlos Yupanqui, quien ya tuvo contacto con el doctor James Calder, quien fue el que operó al futbolista.

El período de rehabilitación para Kluiverth Aguilar demandará, por lo menos, 9 meses para volver a disputar un partido de fútbol. Esto se debe a la gravedad de la rotura del tendón de Aquiles y el lento proceso que lleva su recuperación.

La lesión llegó en un momento inoportuno. El lateral derecho estaba a la espera de algún ofrecimiento para continuar su carrera en Europa. Su contrato a préstamo con el Lommel SK terminó en junio de este año, pero debía continuar con el Manchester City en su reserva, ya que tiene contrato hasta finales de 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Manchester City apelaría a la ‘fórmula Real Madrid’ con Claudio Echeverri por el error que tuvo con Julián Álvarez

Kluiverth Aguilar, de Sporting Cristal y Alianza Lima al Manchester City

Kluiverth Aguilar inició su carrera en el club Regatas Lima hasta que saltó a Sporting Cristal donde estuvo poco más de un año. Su primer contrato profesional lo firmó con Alianza Lima, al mismo tiempo en que se destacaba como figura de las juveniles de la Selección Peruana.

Sus buenos rendimientos en la reserva blanquiazul le dieron la chance de jugar en el primer equipo. Fue así como pudo jugar 35 partidos con Alianza Lima hasta que fue transferido en 2.5 millones de euros al City Football Group. En primer lugar, llegó a las juveniles del Manchester City hasta que finalmente pasó al Lommel SK, club que lo tuvo por varias temporadas.

ver también ¿Pep Guardiola los traicionó? No los tendrá en cuenta y estos dos jugadores se van del Manchester City a España