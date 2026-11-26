Martín Távara fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Petro de Luanda de Angola y en Sporting Cristal se aseguran con un dineral por el traspaso. Descubre todos los detalles de la negociación.

El destino futbolístico de Martín Távara fue confirmado el día de hoy. Luego de despedirse emotivamente de Sporting Cristal tras el final del Torneo Clausura 2026, recientemente se pudo conocer de una publicación oficial desde las cuentas oficiales de su nuevo equipo. Así es, hablamos de Petro de Luanda de Angola y que ahora en el Rímac celebran tras efectuar un buen negocio.

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“¡Martín Távara se une a la Familia Tricolor!“; fue la publicación que compartió Petro de Luanda en sus redes sociales oficiales y con un mensaje alentador por parte de Martín Távara, quien en principio habría firmado un vínculo contractual por tres temporadas. Ahora, esta no es la única novedad ya que cuando muchos creían que se iba libre de Sporting Cristal, se supo que pudo renovar con el club.

Fuente: Instagram.

Así es. De acuerdo a una revelación del periodista Percy Ramos, pudimos conocer que la directiva de Sporting Cristal recibió un total de 400 mil dólares por la venta de Martín Távara, quien antes de arreglar con el equipo africano tuvo un enorme gesto con el club de sus amores y renovó. Por ello es que no se fue gratis y desde lo económico fue que retribuyó la confianza que siempre tuvieron en él.

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La partida de Martin Távara le deja 400 mil dólares al club Rimense. El volante habia renovado contrato con la institución celeste, antes de que fiche por el equipo Petro de Luanda de Angola. pic.twitter.com/2hYQ6tQCcX — Percy Ramos (@percy_ramos) November 26, 2026

¿En qué quedaron los intereses de Liga de Quito y Pachuca por Martín Távara?

Durante los últimos días surgió la información de que la directiva de Liga Quito empezó a avanzar de buena forma por el fichaje de Martín Távara. Es más, el día de hoy desde Ecuador revelaron que Pachuca de la Liga MX ingresó a la disputa por los servicios del volante. Con la mirada puesta en encontrar el mejor club posible, ahora mismo quedó comprobado que quedaron al margen del caso.

“Martín Távara, quien estaría en el radar de Liga Deportiva Universitaria, tiene charlas muy avanzadas con el Pachuca de México. El volante peruano de Sporting Cristal busca un proyecto deportivo que le permita ganar regularidad en su selección”; informó el reconocido portal ecuatoriano ‘Mr. Offsider‘. Dicho esto, luego se confirmó el arribo del volante al poderoso Petro de Luanda.

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Martín Távara, quien estaría en el radar de Liga Deportiva Universitaria, tiene charlas muy avanzadas con el Pachuca de México. El volante peruano de Sporting Cristal busca un proyecto deportivo que le permita ganar regularidad en su selección. pic.twitter.com/VcSKrNOU8n — MROFF (@MrOFFSIDER) November 26, 2026

La emotiva despedida que Sporting Cristal le dedicó a Martín Távara

Frente a la oficialización de la llegada de Martín Távara a las filas Petro de Luanda, fue Sporting Cristal quien aprovechó el momento para despedirse de su canterano de forma muy emotiva. “¡Martín, gracias por todos esos golazos que nunca olvidaremos! ¡Toda la fuerza en tu nuevo destino!“; se lee en la publicación realizada sobre un volante que con camiseta celeste disputó un total de 99 encuentros, anotando 40 goles y registrando 35 asistencias.

¡Martín, gracias por todos esos golazos que nunca olvidaremos! 🙌



¡Toda la fuerza en tu nuevo destino!💪#FuerzaCristal pic.twitter.com/RMtOp45OAi — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 26, 2026

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