Christian Cueva regresaría al Perú para jugar la Liga 1 dejando Emelec por falta de pagos

Christian Cueva, el exjugador de la selección peruana, está cerca de finalizar su etapa en Ecuador. Fuentes de Perú y Ecuador confirman que el talentoso mediocampista está negociando su desvinculación del Club Sport Emelec debido a recurrentes problemas de impago salarial. Tras un paso irregular y polémico por Guayaquil, todo indica que el ’10’ regresará a la Liga 1 para la temporada 2026.

Christian Cueva volvería a la Liga 1

La noticia más relevante, difundida por la periodista Estefanía Chau, señala que Cueva mantiene conversaciones avanzadas con el club peruano Juan Pablo II. Este equipo, que recientemente aseguró su permanencia en primera división, se perfila como el destino más probable para el volante. Un aspecto llamativo es la vinculación dirigencial de Juan Pablo II con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), lo que supondría el retorno de Cueva al norte del país.

Christian Cueva en el Emelec de Ecuador. (Foto: X).

Cueva llegó al Emelec a mediados de 2025 con un contrato hasta junio de 2026. Sin embargo, su ciclo se ha visto afectado por su bajo nivel físico y futbolístico, sumado a la deuda salarial del club, lo que motiva su decisión de buscar la rescisión unilateral por incumplimiento de contrato.

Situación inusual de Christian Cueva

Aunque el rumor de Juan Pablo II es el más fuerte, otros equipos tradicionales de la capital también han mostrado interés. Sport Boys y Universitario de Deportes han sonado como posibles destinos. De hecho, el club ‘chalaco’ tendría un fuerte interés, mientras que en Universitario, el entrenador Jorge Fossati indicó que el fichaje sería analizado exhaustivamente, priorizando la disciplina del grupo.

La inminente salida de Emelec y el regreso a Perú representan una oportunidad crucial para Cueva, de 34 años, de recuperar su nivel y visibilidad. Un rendimiento consistente en la Liga 1 podría ser la vía para volver a ser considerado en la selección peruana. El principal reto para cualquier club que lo fiche será garantizar su continuidad deportiva y mantener su estabilidad extradeportiva.

Christian Cueva espera por su futuro

Se espera que en las próximas semanas se anuncie la resolución de su vínculo contractual con Emelec. Una vez libre, se formalizará la puja por sus servicios en el fútbol peruano, con Juan Pablo II y Sport Boys como los principales contendientes para contar con la jerarquía del exseleccionado nacional.

DATOS CLAVE