La inminente retirada de Paolo Guerrero, a sus 41 años, marca el fin de una etapa dorada para la Selección Peruana. El máximo goleador histórico de la Blanquirroja dejará un vacío insustituible, no solo por su olfato goleador, sino por su liderazgo, carácter y la capacidad de cargar con el equipo en los momentos más difíciles. Por eso, con urgencia el nuevo encargado de ser el entrenador nacional del equipo de todos, deberá ver oportunidades fuera del universo que ya conocemos. Acá le podemos dar una mano con algunos nombres, que nos parecen en principio interesantes.

Los posibles reemplazos de Paolo Guerrero

Si bien el debate sobre su sucesor ha estado centrado en Alex Valera y Luis Ramos, cuya irregularidad genera más dudas que certezas, es crucial expandir la mirada hacia las nuevas promesas. ¿Estamos buscando en el lugar equivocado? Es el momento de explorar jóvenes talentos con la proyección necesaria para liderar el ataque del futuro, más allá de la presión mediática. Analicemos el potencial de tres nombres que representan una esperanza: Víctor Guzmán, Bassco Soyer y Juan Pablo Goicochea.

Víctor Guzmán, como centro delantero a futuro

Con tan solo 19 años, Víctor Guzmán ha dado un paso trascendental al firmar con el Sporting de Lisboa de Portugal, proveniente de las divisiones menores de Alianza Lima. Este movimiento es un claro indicio de su talento internacional. Guzmán es un delantero de gran zancada, excelente control de balón y versatilidad para desempeñarse como ‘9’ o segundo delantero. Su desarrollo en una liga más competitiva será fundamental para pulir sus habilidades y aspirar a la selección mayor.

Víctor Guzmán en la Selección Peruana. (Foto: X).

Bassco Soyer, un perfil de atacante diferente

Desde la prolífica cantera de Alianza Lima, Bassco Soyer, de 18 años, se perfila como un atacante con un futuro prometedor. Combina potencia física con una técnica depurada, destacando en espacios reducidos y mostrando un prometedor olfato goleador. Su formación en uno de los clubes con mejor trabajo de menores en Perú le proporciona una base sólida. La clave para su consolidación será la continuidad y la oportunidad de demostrar su valía en el primer equipo, ahora desde el Gil Vicente F. C. de la Primeira Liga de Portugal.

Bassco Soyer en la Selección Peruana. (Foto: X).

Juan Pablo Goicochea, la promesa peruana

Otro caso para tomar en cuenta es el de Juan Pablo Goicochea, reconocido por su destacada participación en las divisiones menores de Alianza Lima, es un ‘9’ de área con una gran capacidad goleadora. Su principal fortaleza reside en su instinto de definición y su presencia física. Ha sido un líder en el ataque de su categoría, y muchos lo ven como un potencial delantero de selección. Sin embargo, al igual que los otros dos, su mayor desafío será la adaptación al fútbol profesional, donde la presión y el ritmo son considerablemente mayores. A pesar de haber tenido pocos minutos en Platense de Argentina, esto no disminuye su potencial para futuras oportunidades.

Juan Pablo Goicochea en la Selección Peruana. (Foto: X).

¿Quién reemplazará a Paolo Guerrero?

Si bien la irregularidad de Valera y Ramos es evidente, la solución podría no residir en un único joven talento, sino en la evolución de la delantera peruana. La era post-Guerrero probablemente no tendrá un único ‘9’ dominante, sino que se construirá sobre la base de un ataque más móvil y versátil. Estos tres nombres representan la esperanza de una nueva generación de atacantes que, lejos de ser un simple “reemplazo”, podrían marcar el inicio de una era distinta. El futuro de la Selección no se basa en encontrar al nuevo Paolo, sino en la capacidad de estos talentos para forjar su propia historia. Solo el tiempo dirá si estarán a la altura del desafío.

