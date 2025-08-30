Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el exterior

Marco Verrati reveló charla íntima con Gianluca Lapadula tras rumores sobre posible llegada a Pescara

El accionista mayoritario del club italiano sorprendió a dar detalles sobre conversación con el delantero nacional.

Por Nicole Cueva

Marco Verratti habló de Gianluca Lapadula.
© Composición Bolavip PerúMarco Verratti habló de Gianluca Lapadula.

Gianluca Lapadula continúa siendo noticia y no precisamente por su continuidad en el Spezia de la Serie B. A pesar de haber renovado con el club, su entrenador Luca D’Angelo optó por no considerarlo para el partido frente a Catanzaro.

Publicidad

Sin embargo, lo que más ha dado que hablar en las últimas horas son las declaraciones de Marco Verratti, actual accionista mayoritario del Pescara, equipo donde el ‘Bambino’ dejó huella.

Marco Verrati reveló charla con Lapadula

En una reciente entrevista, Verratti sorprendió a los aficionados al revelar que mantiene contacto diario con Lapadula.

Además, el exjugador del PSG expresó su deseo de intentar convencer al ‘9’ para que regrese al cuadro ‘albiazul’, aprovechando la ventana actual del mercado de fichajes.

Publicidad

Hablo a menudo con Gianluca, y esperamos que pueda regresar a Pescara. Sigue teniendo un fuerte vínculo con la ciudad y todos guardan buenos recuerdos del delantero. Haremos todo lo posible para reforzar el equipo”, expresó.

Tweet placeholder

La postura del presidente de Pescara

Pero eso no fue todo. El presidente de Pescara, Daniele Sebastiani, también se refirió al tema y no dudó en mostrar su entusiasmo ante la posible llegada de Gianluca Lapadula.

Publicidad

El directivo confirmó que la institución está en la búsqueda de tres refuerzos y que vería con buenos ojos el fichaje del atacante ‘ítalo-peruano’.

“Necesitamos tres jugadores: Un delantero, un centrocampista y un defensa. Me gustaría recuperar a Lapadula, y estamos trabajando duro en ello para su regreso“, señaló.

La dura decisión que tomó Gianluca Lapadula en Italia y lo aleja de la Selección Peruana

ver también

La dura decisión que tomó Gianluca Lapadula en Italia y lo aleja de la Selección Peruana

Lejos de Spezia y así es como esperan el regreso de Gianluca Lapadula en Pescara: “Es el sueño de todos”

ver también

Lejos de Spezia y así es como esperan el regreso de Gianluca Lapadula en Pescara: “Es el sueño de todos”

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
¿Miguel Trauco ahora es hincha de Alianza Lima? Sergio Peña hizo tremenda revelación: “yo creo que…”
Liga 1

¿Miguel Trauco ahora es hincha de Alianza Lima? Sergio Peña hizo tremenda revelación: “yo creo que…”

Mientras Ibáñez no lo mira para la Bicolor, los elogios de Vidales a Reynoso: "Es muy exigente"
Liga 1

Mientras Ibáñez no lo mira para la Bicolor, los elogios de Vidales a Reynoso: "Es muy exigente"

Jugadores peruanos hacen presencia en el mejor once extranjero de Boca Juniors
Peruanos en el exterior

Jugadores peruanos hacen presencia en el mejor once extranjero de Boca Juniors

¿A qué hora juega la Selección Peruana por Eliminatorias Sudamericanas y cómo ver por TV?
Eliminatorias Conmebol

¿A qué hora juega la Selección Peruana por Eliminatorias Sudamericanas y cómo ver por TV?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo