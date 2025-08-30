Marco Verrati reveló charla íntima con Gianluca Lapadula tras rumores sobre posible llegada a Pescara

Gianluca Lapadula continúa siendo noticia y no precisamente por su continuidad en el Spezia de la Serie B. A pesar de haber renovado con el club, su entrenador Luca D’Angelo optó por no considerarlo para el partido frente a Catanzaro.
Sin embargo, lo que más ha dado que hablar en las últimas horas son las declaraciones de Marco Verratti, actual accionista mayoritario del Pescara, equipo donde el ‘Bambino’ dejó huella.
Marco Verrati reveló charla con Lapadula
En una reciente entrevista, Verratti sorprendió a los aficionados al revelar que mantiene contacto diario con Lapadula.
Además, el exjugador del PSG expresó su deseo de intentar convencer al ‘9’ para que regrese al cuadro ‘albiazul’, aprovechando la ventana actual del mercado de fichajes.
“Hablo a menudo con Gianluca, y esperamos que pueda regresar a Pescara. Sigue teniendo un fuerte vínculo con la ciudad y todos guardan buenos recuerdos del delantero. Haremos todo lo posible para reforzar el equipo”, expresó.
La postura del presidente de Pescara
Pero eso no fue todo. El presidente de Pescara, Daniele Sebastiani, también se refirió al tema y no dudó en mostrar su entusiasmo ante la posible llegada de Gianluca Lapadula.
El directivo confirmó que la institución está en la búsqueda de tres refuerzos y que vería con buenos ojos el fichaje del atacante ‘ítalo-peruano’.
“Necesitamos tres jugadores: Un delantero, un centrocampista y un defensa. Me gustaría recuperar a Lapadula, y estamos trabajando duro en ello para su regreso“, señaló.
