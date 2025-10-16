¡Luego de 2 meses! Se confirmó cuándo sería el regreso a las canchas de André Carrillo con Corinthians

André Carrillo podrá volver al fútbol mucho antes de lo previsto. En el pasado mes de agosto sufrió una muy complicada lesión en los ligamentos de uno de sus tobillos e incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. En su momento se habló de que podría estar fuera de las canchas por al menos 4 meses y que se perdería lo restante de la presente temporada. Finalmente esto no sería así y el próximo fin de semana podría volver a la competencia oficial.

Fuente: TV Globo

De acuerdo a distintas informaciones que provienen desde los medios deportivos en Brasil, la evolución de André Carrillo ha sido totalmente favorable, sobre todo bastante sorpresiva por la manera tan efectiva y rápida que ha sido si tenemos en cuenta la magnitud de la lesión que sufrió. Ahora mismo se habla de la posibilidad de que pueda ser incluido en el próximo partido que sostendrá Corinthians en el marco de la Serie A del Brasileirao.

“Aunque el cuerpo técnico aún no ha determinado la situación, existe la posibilidad de que André Carrillo sea incluido en el próximo partido, contra el Atlético-MG, el sábado. El último partido del peruano fue el 6 de agosto, en la vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil contra el Palmeiras. En esa ocasión, André se lesionó en la segunda mitad tras experimentar dolor. Mañana se determinará si Carrillo estará disponible para el Dorival Junior”; fue la información recopilada desde Brasil por el periodista Luis Fabiani.

Fuente: @udan7_

¿Cómo es que André Carrillo tuvo una recuperación tan rápida en Corinthians?

Es importante recordar que André Carrillo se lesionó hace poco más de 2 meses jugando el duelo entre Corinthians vs. Palmeiras por la Copa de Brasil. A partir de ahí es que empezó un paciente proceso de recuperación y rehabilitación. Luego de pasar por el quirófano, el volante nacional sostuvo un exigente y exhaustivo programa en el área de sanidad y en trabajos específicos que realizaba en el gimnasio, a tal punto de que ahora estaría listo para volver a las canchas.

Fuente: Corinthians

Uno de los escenarios favorables que evidenció ‘La Culebra‘ fue cuando durante los últimos días realizó sesiones de preparación a la par de sus compañeros en los campos del Centro de Entrenamiento Dr. Joaquim Grava de Corinthians y con lo cual incluso mostró un buen desempeño con el balón. Esta situación dejó muy en claro que su condición física estaba cerca de llegar a óptimas condiciones y por ello es que asoma la posibilidad de que pueda volver a lista de convocados.

Día y hora del duelo Corinthians vs. Atlético-MG por el Brasileirao

Corinthians se alista para enfrentar a Atlético-MG en el marco de la fecha 28 de la Serie A del Brasileirao el próximo sábado 18 de octubre a las 16:30 hora local en el Estadio Neo Química Arena de Sao Paulo. Con la información anteriormente brindada y faltando un par de días para dicho encuentro, veremos si es que se confirma la presencia de André Carrillo entre los convocados para luego ser tomado en cuenta como una opción de recambio en los planes del profesor Dorival Júnior ya que es muy complicado que arranque de titular.

Fuente: Corinthians

