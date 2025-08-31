Mientras espera debut con Selección Peruana: Europa amenaza a Alianza Lima por Piero Cari

Si tenemos que hablar de una de las grandes novedades en la convocatoria de la Selección Peruana, sin duda alguna el nombre de Piero Cari genera tendencia. Debido a su juventud, calidad y categoría es que a la vez genera ilusión en lo que pueda hacer ahora que tiene sus primeros pasos en Videna, mejor aún cuando estaría siendo observado detalladamente desde Europa y quizá es un aspecto que no pueda contentar del todo a Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Alianza Lima

Obviamente en el barrio de Matute no le cortarían las alas ni nada por el estilo, pero claramente quisieran disfrutar de mucho más tiempo del talento de uno de sus últimos ‘Potrillos‘. Ahora, en cuanto al interés que viene generando Piero Cari en el exterior, podemos hablar de que el área de scouting del poderoso Bayern Leverkusen, último campeón de la Bundesliga de Alemania, lo sigue de cerca.

¿Cómo así? Resulta que esta situación se ha podido conocer gracias a una revelación por parte de Diego Penny, exarquero peruano y hoy comunicador deportivo, quien evidenció que por medio de un scout peruano llamado Dieter Schreiber es que el volante de Alianza Lima habría sido acercado al medio deportivo europeo en una clara señal de que lo están teniendo en cuenta.

Publicidad

Publicidad

Los detalles sobre el seguimiento que tiene Piero Cari desde Europa

“Nosotros tenemos a un compatriota, Dieter Schreiber, que trabaja en el Bayer Leverkusen como scout en Latinoamérica y que incluso se sentaba con Xabi Alonso, ex DT del club. El representante de Cari, a inicios de año, estuvo en Europa llevando la información y hoy Cari está siendo seguido por equipos europeos. Por eso lo del Leverkusen no es humo, es verdad. Dieter también está atento a los chicos que salen en el Perú”; informó Diego Penny en ‘Al Ángulo’.

Tweet placeholder

Esta información no dice explícitamente que Piero Cari tendrá las maletas listas para mudarse a Europa cuando regrese de la competencia de la Selección Peruana, pero sí es una especie de alerta para los directivos en Alianza Lima de que una de sus máximas figuras y proyectos se mantiene en la mira de importantes scouts a nivel mundial, con lo cual una posibilidad de emigrar a futuro podría avecinarse.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Piero Cari es un proyecto muy importante para el fútbol peruano?

No descubrimos absolutamente nada al hablar de las condiciones futbolísticas de Piero Cari y las cuales ha demostrado en lo que va de la temporada 2025 con camiseta de Alianza Lima. Dicho esto, su proyección también va más allá de lo evidente y tiene que ver incluso con su somatotipo que podría darle un plus bastante interesante para cuando lo toque emigrar y que podría diferenciarlo con algunas jóvenes promesas que han brotado en el fútbol peruano.

“Es de los proyectos más interesantes que ha aparecido y más completos en el fútbol peruano porque no es chiquitito. Aparece Joao Grimaldo, es chiquito. Aparece Maxloren Castro, es chiquito. Aparece Ian Wisdom, es chiquito. Además, tiene algo que es bien interesante que en los últimos 25 o 30 metros es muy vertical, no le tiene miedo al área y patea desde fuera del área”; detalló Diego Rebagliati sobre las condiciones del volante blanquiazul.

Publicidad

Publicidad

ver también Llega dulce a la Selección Peruana: el golazo de tiro libre de Marcos López para FC Copenhague