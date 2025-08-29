¿Por culpa de Néstor Gorosito? La posible razón por la que Alianza Lima no compite igual en Liga 1 y en Copa Sudamericana

Si bien nadie puede discutir el muy bien papel que está cumpliendo Alianza Lima en la Copa Sudamericana al ya haber clasificado a los cuartos de final, también existen ciertos cuestionamientos por la manera en cómo encara la Liga 1. Teniendo como objetivo el título nacional, hay partidos en donde no ha podido marcar la diferencia y ahora existe una razón posible de este escenario.

Fue Alessandro Burlamaqui, volante de Alianza Lima y que durante las últimas jornadas se ganó un puesto de titular, quien analizó el presente del equipo. De forma llamativa, no mencionó a Néstor Gorosito como uno de los responsables ni nada de eso, sino más bien habló sobre cómo la plantilla íntima en sí encara ambos torneos de acuerdo a las exigencias y a los rivales que han enfrentado.

“Yo creo que hay más factores que el hecho de que sea solo porque es el torneo local. Finalmente, en el torneo local hay muy buenos equipos y te compiten igual, ellos también juegan. Y el añadido de que jugamos Copa, y es lo que tú dices, es una carga extra que llevamos y, quieras o no, son más partidos, más carga, son más minutos. No es excusa”; señaló Alessandro Burlamaqui en una reciente conversación con el programa ‘Juego Cruzado‘.

¿Qué más dijo Alessandro Burlamaqui sobre las realidades futbolísticas de Alianza Lima?

Sin ánimos de quitarle méritos a la competencia de la Liga 1 ni tampoco enaltecer el nivel de la Copa Sudamericana, Alessandro Burlamaqui enfatizó en que Alianza Lima siente una tremenda motivación en jugar ambos campeonatos con el objetivo de lograr la consagración ahora que están más cerca que nunca. De esta manera, también se entiende cuál es la verdadera postura de la interna.

“Yo creo que la motivación es igual. Al final, todo el mundo quiere ser campeón y, si podemos ser campeones de la Copa y la Liga, es lo que queremos. Hablo por mí. Esa es mi motivación, ser campeón y ganar todos los partidos. Esto es algo que yo quiero y que todo el equipo quiere”; finalizó el volante blanquiazul durante la última edición del programa mencionado.

La sensaciones de Alessandro Burlamaqui entrenando en la Selección Peruana

Alessandro Burlamaqui es uno de los convocados por Óscar Ibáñez de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Su buen nivel y su titularidad en Alianza Lima lo han llevado a entrenar en Videna por primera vez en el equipo mayor y recientemente contó algunas de las sensaciones en esta nueva etapa de su carrera que con 23 años empieza a crecer.

“Sin duda, ha sido un paso adelante e idóneo venir a Alianza Lima porque está en un momento espectacular. Cuando decidí venir al Perú, tenía la expectativa de pasar primero por una etapa de adaptación, pero pude jugar de inmediato. Realmente todo se ha dado muy rápido y ahora estoy muy contento en la Selección peruana. Mi sueño es ir a un Mundial. Me quedó esa espina por lo que pasó con la Sub 17. ¿Si hay presión? Para nada. Acá todos estamos listos para jugar”; comentó el volante nacional en charla con la prensa local.

