La nueva figura de 52 millones del Arsenal: graduado con honores, campeón de Libertadores, sonó en Real Madrid y jugará el Mundial 2026

Arsenal no quiere dejar nada al azar y ahora suman su última gran incorporación de la temporada 2025-26. Estamos hablando de Piero Hincapié, defensor ecuatoriano que llega proveniente de Bayern Leverkusen a cambio de 52 millones de euros que demostró buenos dotes académicos en la escuela, que fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20 con Independiente del Valle, que sonó en el Real Madrid y que ahora se alista para disputar el Mundial 2026.

Así es, el zaguero tricolor de 23 años cumplirá su sueño al vestir próximamente la camiseta de uno de los equipos más grandes de Inglaterra y de todo Europa. Si bien todavía falta el anuncio oficial en los canales digitales de Arsenal, recientemente se pudo confirmar este fichaje gracias a una información proporcionada por Fabrizio Romano a través de las redes sociales.

“ÚLTIMA HORA: ¡Piero Hincapié al Arsenal! ¡Aquí vamos! El acuerdo con el Bayer 04 está cerrado tras el acuerdo con el jugador. El nuevo defensa se incorpora al #AFC por 52 millones de euros más una cláusula de rescisión, con revisión médica prevista a continuación. Otra incorporación destacada para el Arsenal”; detalló el comunicador italiano por medio de su cuenta oficial de ‘X’.

Fuente: @FabrizioRomano

Los inicios de Piero Hincapié en el fútbol

Formado en las divisiones menores de Independiente del Valle y forjándose en el club desde la Sub-14, Piero Hincapié aún se encontraba en el colegio cuando a la par de alistaba para una exitosa carrera futbolística. Distintas informaciones desde Ecuador aseguran que el defensor culminó sus materias con honores y a la vez lograba títulos en torneos federativos, con lo cual en 2019 llegó su tan ansiado debut profesional y en donde rápidamente se ganaría un lugar en el titularato.

Fuente: Independiente del Valle

En el año 2020 fue vendido a Talleres de Córdoba y tan solo jugó 22 partidos oficiales para luego ser vendido a Bayern Leverkusen a cambio de 6.35 millones de euros y lo demás es historia. La temporada pasada fue campeón de la Bundesliga de Alemania de la mano de Xabi Alonso y empezó a ganarse un nombre de total relevancia en el fútbol europeo, a tal punto de que ahora jugará en Arsenal de Inglaterra.

Fuente: Bayern Leverkusen

El Mundial 2026 espera por Ecuador y Piero Hincapié

A falta de dos jornadas para que terminen las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección de Ecuador ya inscribió su nombre en la máxima fiesta del fútbol desde hace un buen rato. Con un Piero Hincapié titular y siendo clave en las planificaciones del comando técnico, el equipo tricolor tiene 25 puntos en la tabla de posiciones y solo está detrás de la Selección Argentina, así que desde ya pueden ir celebrando de que jugarán en Norteamérica.

Fuente: El Universo

¿Cuánto cuesta actualmente Piero Hincapié en el mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt’, Piero Hincapié tiene una cotización internacional de 50 millones de euros. Con la información de que firmará con Arsenal por 5 temporadas, es decir hasta junio del año 2030, se espera que el defensor ecuatoriano pueda incrementar aún más su valor monetario acompañado de un crecimiento futbolístico que desde ahora mismo esperan los hinchas ‘Gunners’.

Fuente: Transfermarkt

