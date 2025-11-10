¿Miguel Borja reemplazará a Luis Ramos en América de Cali? Lo último sobre el futuro del peruano

El final del año está llegando y con ello se van dando los rumores para la próxima temporada en el mundo del fútbol. Es así como en Colombia está sonando mucho el nombre de Miguel Borja para que pueda llegar a América de Cali, pero esta posibilidad podría perjudicar a Luis Ramos. No obstante, se ha conocido que es lo que pasará con el peruano para el próximo año.

Tras su último gol del peruano con ‘La Mechita’ ante Unión Magdalena en la goleada por 3-0. Se ha comenzado a hablar de su futuro y que es lo que podría pasar con él. Sobre todo, ahora que se ha dado el fuerte rumor de una posibilidad que el jugador de River Plate, Borja pueda ponerse la camiseta roja para la temporada 2026.

Óscar Martán, presidente de Inter Palmira habló de la posibilidad que el delantero colombiano pueda jugar en América de Cali el próximo año. Mencionando que por ahora, el atacante está más cerca de llegar al fútbol mexicano. Pero no se descarta que pueda volver al país cafetero, eso sí, van a tener que hacer un esfuerzo enorme por el atacante de 32 años.

Su salida de River Plate es casi inminente, no está dando la talla. Después de la última derrota del ‘Millonario’ ante Boca Juniors, parece que se vienen fuertes cambios en el conjunto de Marcelo Gallardo.

¿Qué pasará con Luis Ramos en América de Cali?

Todo indica que Luis Ramos se quedará jugando en Colombia un tiempo más. La directiva de América de Cali está muy contenta con el rendimiento del peruano, quien esta campaña ya suma 13 goles en todas las competencias. Esto ha hecho que hagan un esfuerzo para poder contar con sus servicios de forma definitiva.

Tulio Gómez, quien es el máximo accionista de América de Cali, habló sobre la decisión sobre el atacante nacional. El periodista Alfredo Ccasa en sus redes sociales, compartió estas declaraciones en las que deja en claro que buscan quedarse con Ramos. Hablando monetariamente, están dispuestos a pagar la suma de 1 millón de dólares por el 9 nacional.

Luis Ramos buscado por otro equipo en Colombia

Ahora, si bien América de Cali quiere contar con el peruano, hay una opción más en la misma Colombia. Se conoció que Junior ya habría hecho una consulta al cuadro de Cusco FC para ver si pueden quedarse con el atacante nacional. Pero por parte de la directiva ‘Dorada’, han mencionado que por el momento el que tiene la primera opción es el ‘Rojo’.

No obstante, no se cierran a poder negociar la posibilidad que el atacante cambie de equipo. Pero eso se verá más adelante, seguro cuando termine el torneo colombiano para que se vea mejor el panorama.

Datos Claves

La directiva del América de Cali busca comprar el pase de Luis Ramos por 1 millón de dólares.

Luis Ramos ha anotado 13 goles en todas las competencias esta campaña con el América de Cali.

El club Junior de Colombia consultó a Cusco FC la posibilidad de fichar al delantero Luis Ramos.

