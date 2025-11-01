Es tendencia:
¿No será convocado a la Selección Peruana? El durísimo panorama que vive Oliver Sonne en Burnley FC

Oliver Sonne no tiene continuidad en Burnley FC y veremos detalles de las razones que podrían complicar su estadía con la Selección Peruana.

Por Renato Pérez

Oliver Sonne, futbolista de Burnley FC.
© Getty Images.Oliver Sonne, futbolista de Burnley FC.

Ahora que la Selección Peruana se alistará para enfrentar nuevos amistosos internacionales en este mes de noviembre, uno de los nombres que se espera que pueda ser convocado es Oliver Sonne. El defensor no pudo estar en el último Clásico del Pacífico frente a la Selección Chilena en Santiago por querer ganarse un lugar en su club, pero lo más llamativo es que la situación no ha cambiado para nada y sigue estando borrado de los planes de Burnley FC.

Lamentablemente para los intereses de la Selección Peruana en el objetivo de seguir apostando por jugadores jóvenes y que puedan darle un salto de calidad al equipo de cara al siguiente proceso eliminatorio, Oliver Sonne no disputa un partido oficial con Burnley FC desde hace 7 jornadas, es decir que hablamos que no tiene minutos desde hace 2 meses. Ni siquiera como opción de recambio, el lateral derecho la pasa realmente muy mal en su equipo.

El día de hoy tampoco estuvo presente en el partido entre Burnley FC vs. Arsenal que se disputó en el Turf Moor. El equipo de Oliver Sonne cayó 0-2 en condición de local y se viene complicando en los últimos lugares de la Premier League de Inglaterra, pero lo peor es que ni siquiera por dicho panorama es que nuestro compatriota viene considerado en las planificaciones del DT Scott Parker.

¿Qué partidos se ha perdido últimamente Oliver Sonne con Burnley FC?

Oliver Sonne no disputa un encuentro oficial con camiseta de Burnley FC desde hace 7 fechas y con lo cual se ha perdido varios escenarios de suma importancia. Además del partido de hoy frente a Arsenal en condición de local, el defensor nacional no jugó ante Wolverhampton, Leeds United, Aston Villa, Manchester City, Nottingham Forest y Liverpool, con lo cual queda clarísimo que perdió espacio y que podría empezar a buscar un nuevo destino.

La respuesta de Mascherano al ser consultado sobre posible llegada de Pedro Gallese a Inter Miami: “No gastamos…”

La respuesta de Mascherano al ser consultado sobre posible llegada de Pedro Gallese a Inter Miami: “No gastamos…”

Ante este complicado panorama por el que atraviesa el popular ‘Vikingo de los Andes‘, tranquilamente estaría en riesgo su convocatoria a la Selección Peruana pensando en los duelos frente a Rusia y Chile por la fecha FIFA de noviembre. La decisión final es de Manuel Barreto y de su comando técnico, así que las próximas horas será claves para conocer si es que es tomado en cuenta o no.

¿Hasta cuándo es el contrato de Oliver Sonne en Burnley FC?

Oliver Sonne llegó a Burnley FC a inicios del año 2025 proveniente de Silkeborg IF de Dinamarca y firmó hasta junio del 2029. Es decir, en el papel todavía tendría un buen tiempo para quedarse en el fútbol inglés, pero viendo la realidad que atraviesa de no tener minutos y de ni siquiera salir entre los convocados del entrenador Scott Parker es que pronto podría darse el escenario de cambiar de aires pensando en encontrar mayor continuidad y regularidad en otro club.

DATOS CLAVES

  • Oliver Sonne lleva 7 jornadas y 2 meses sin jugar con el Burnley FC.
  • El Burnley FC de Oliver Sonne perdió 0-2 de local hoy contra el Arsenal en Turf Moor.
  • Oliver Sonne llegó al Burnley FC a inicios de 2025 y su contrato va hasta junio de 2029.
renato pérez
Renato Pérez
