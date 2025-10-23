Piero Quispe, el talentoso mediocampista de la Selección Peruana, ha puesto fin a la controversia generada por su inesperada transferencia al fútbol australiano. Tras unirse al Sydney FC desde los Pumas UNAM de México, el jugador ha expresado su sentir y mentalidad con una claridad contundente, una decisión que ha suscitado diversas opiniones en el ámbito deportivo.

Publicidad

Publicidad

La actualidad de Piero Quispe en Australia

En una entrevista con Radio Ovación, Quispe resumió su estado de ánimo con las palabras “mucha paz”. Destacó haber encontrado en Australia un ambiente de “paz y tranquilidad” que le permite concentrarse plenamente en su desarrollo profesional. Esta sensación de bienestar personal es crucial para afrontar los desafíos de adaptarse a una nueva cultura, un idioma diferente y un fútbol geográficamente distante, factores que han hecho de su fichaje uno de los más comentados de la temporada.

Piero Aldair Quispe jugando con el Sydney FC en Australia. (Photo by Mark Brake/Getty Images)

El volante peruano enfatizó que la decisión de unirse al club más laureado de la A-League fue cuidadosamente meditada y consensuada con su agente y el Pumas UNAM. Quispe calificó este cambio como un “gran reto” en su carrera, desestimando así las críticas que catalogaban la liga australiana como un destino de bajo nivel competitivo. Él se mantiene firme en la idea de que la A-League es una plataforma “bastante buena” para su crecimiento.

Publicidad

Publicidad

Piero Quispe y su realidad en el Sydney FC

Desde el punto de vista deportivo, Quispe se incorpora a un equipo con grandes expectativas. El Sydney FC, bajo la dirección técnica de Ufuk Talay, ha elogiado su calidad, visión y mentalidad ganadora. El mediocampista llevará el dorsal número 7 en un plantel que, según sus propias palabras, se encuentra en un proceso de renovación. El desafío inmediato es lograr una buena compenetración con sus nuevos compañeros para implementar la idea de juego del comando técnico en el campo.

Con el inicio de la temporada 2025-2026 de la A-League, la afición y la prensa peruana estarán atentas a su desempeño. El exjugador de Universitario de Deportes busca consolidarse no solo a nivel de clubes, sino también mantener su ritmo competitivo para futuras convocatorias a la selección peruana. Su rendimiento en Oceanía será determinante para justificar su titularidad en la “Blanquirroja” en los próximos compromisos internacionales.

Publicidad

Publicidad

Piero Quispe contento con su presente

En conclusión, a pesar de la distancia y el escepticismo inicial, Piero Quispe ha emprendido este nuevo camino con la convicción de un profesional que busca reimpulsar su carrera. Sus palabras, “mucha paz”, reflejan una estabilidad emocional que, combinada con su talento en el campo, podría ser la fórmula perfecta para que el peruano triunfe en este nuevo y exigente capítulo con los Sky Blues del Sydney FC.