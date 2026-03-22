El cuadro de Orlando City no pensó muy bien en que es lo que harían sin Pedro Gallese en el arco. El portero nacional venía siendo de los jugadores más regulares de este equipo, pese a esto decidieron dejarlo sin contrato y permitir que se vaya libre. Siendo un error bastante caro que están pagando y en solo 5 partidos se puede llegar a ver.

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Resulta que el cuadro de Miami viene siendo goleado cada fin de semana por un equipo diferente. Malas decisiones han hecho que no dejen de dar vergüenza y ser un club que simplemente no puede dejar su meta en cero en ningún partido. Todo esto justo cuando dejaron ir a un ‘Pulpo’ que venía siendo bastante sólido debajo de los tres palos.

Orlando City goleador (Foto: X).

En la conferencia Este el cuadro de Orlando City está en el puesto 13 de 15. Hasta la feche ha jugado 5 partidos, de los cuales solo ha ganado 1 y perdió 4. Esto lo deja con números de infarto que muestran como ya llevan 17 goles en contra en solo 5 juegos. Hablamos que recibe 3,4 goles en cada uno de sus juegos, lo cual deja en claro que Gallese es de los jugadores que más deben extrañar.

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La temporada pasada el cuadro de los ‘Leones’ tomó la contundente decisión de no renovarle a Pedro Gallese. Algo que le sorprendió al mismo jugador, que esperaba poder quedarse en el club un año más. No obstante, terminó siendo dejado de lado y hoy queda muy en claro que fue un error terrible, más que todo por el gran rendimiento del arquero de la Selección Peruana en Colombia.

Pedro Gallese y su gran momento en Colombia

Mientras tanto, si se puede llegar a ver el presente de Pedro Gallese en Colombia, se puede ver lo que se perdieron en Estados Unidos. El ‘Pulpo’ es titular absoluto en el conjunto de Deportivo Cali y viene demostrando una gran performance cada que es titular. Teniendo estadísticas muy marcadas frente a lo que pasa en Estados Unidos.

Pedro Gallese en Orlando City (Foto: Deportivo Cali).

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Hablamos que en Colombia el portero de 36 años de edad ha logrado atajar en 13 oportunidades en la Liga DIMAYOR I. En estos encuentros ha recibido 12 goles, que ya son mucho menos de los que recibió Orlando City y en mucho menos partidos. Por otro lado, mantuvo su puerta en 0 en 5 oportunidades en 1170 minutos.

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