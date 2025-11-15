“Está muy lejos el uno del otro”: la elección de Diego Rebagliati sobre el mejor ‘9’ de Perú entre Álex Valera y Luis Ramos

Uno de los aspectos que más incertidumbre genera entre los hinchas de la Selección Peruana tiene que ver con el ‘9’ titular del equipo. Claramente, la valla está muy alta debido a todo lo hecho por Paolo Guerrero durante los últimos años, aunque opciones sí hay. Nombres como los de Álex Valera y Luis Ramos son quienes hoy tienen la batuta y justamente se pudo conocer al gran favorito.

En esta oportunidad fue Diego Rebagliati, reconocido comunicador en el ámbito local, quien realizó una evaluación sobre las actuales condiciones de Álex Valera y Luis Ramos. Por un lado, el goleador de Universitario de Deportes viene de tener un tremendo año en la Liga 1 y recientemente anotó para Perú en el amistoso ante Rusia; mientras que el delantero de América de Cali no fue convocado.

“En la Selección Peruana, hoy en día, no tiene competencia. ¿Luis Ramos? Para mí no, están muy lejos el uno del otro”; fue la contundente frase con la que Diego Rebagliati anunció que Álex Valera tendría ser que el elegido para tomar el puesto de titular en el equipo de todos que en estos días ultima detalles para una nueva edición del Clásico del Pacífico frente a la Selección Chilena.

¿Por qué Álex Valera tendría más chances que Luis Ramos para ser el ‘9’ de Perú?

Siguiendo el mismo análisis de Diego Rebagliati respecto a quién tendría que ser el delantero titular de la Selección Peruana, el hecho de que Álex Valera esté teniendo la mejor temporada de su carrera en Universitario de Deportes y de que sus propios compañeros resaltan sus cualidades, es un plus de que ahora en adelante debería hacerlo sentir como el verdadero ‘killer’ en el equipo de todos.

“Yo lo que quiero y ojalá se dé, es que Valera se enamore de la selección. Que diga: ‘esta es mi camiseta, este es mi puesto, nadie me lo saca’. Lo que te dicen Corzo y Pérez Guedes de Valera es alucinante, están enamorados los compañeros de lo que es Valera. Encima, le suma que ha hecho todos los goles importantes con la ‘U'”; finalizó con sus apreciaciones el comunicador en el espacio ‘Los Reba‘.

El rol que le esperaría a Luis Ramos en el futuro de la Selección Peruana

Nadie dice que Luis Ramos ya no tendría espacio en las planificaciones de la Selección Peruana, aunque quizá por el momento de Álex Valera le quedaría volver a esperar una oportunidad para ser titular dentro de las opciones de Manuel Barreto. Por ello es que sería un recambio muy importante en el equipo, entendiendo además que a partir del 2026 se daría el cambio de DT.

Así es. El hecho de que desde la Federación Peruana de Fútbol tengan en mente la contratación de un nuevo comando técnico genera que todos los jugadores obtengan un nuevo aire para ganarse un lugar. Además, el ‘9’ nacional viene destacando en América de Cali y no se le tendría que dejar de lado. Dicho esto, veremos cómo termina siendo el futuro cercano de cada uno de ellos.

