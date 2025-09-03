La llegada de Piero Quispe al fútbol de Australia se ha dado como un golpe para muchos hinchas peruanos. La esperanza que pueda llegar a ser un nuevo referente en la Selección Peruana se apagó muy rápido. Muchos consideran que está dando un paso atrás en su carrera. Pero otros esperan que pueda mejorar y volver con más fuerza.

Pero a pesar que muchos están despreciando a la Liga de Australia, se ha conocido que el peruano no llegaría solo. Pues nada más y nada menos que un campeón de Champions League también estará llegando a este país. Así que al parecer el nivel se va elevando poco a poco para tener una liga más competitiva de lo esperado.

Y no hablamos de cualquier futbolista, sino de nada más y nada menos que Mario Balotelli. El popular ‘Super Mario’ es una de las grandes opciones para poder reforzar al Melbourne City según ha dado a conocer La Nazione de Italia. Alessandro Diamanti, quien es entrenador del equipo juvenil de este club está siendo el nexo para que pueda completarse este fichaje que no es nada fácil.

Mario Balotelli (Foto: Getty).

“Un jugador como Mario genera emoción, atrae a la gente a los estadios y atrae la atención mundial. Sería fantástico para la A-League. Tenemos excelentes jugadores en Australia, pero necesitamos la cereza del pastel. Eso es lo que están haciendo Estados Unidos y Arabia Saudita, que traen grandes jugadores para llamar la atención sobre el fútbol”, declaró Diamanti para Courier Mail.

Curiosamente este fichaje llegaría junto al de Piero Quispe, que también está haciendo las maletas para disputar este certamen. De concretarse podría ser un duelo que comience a sacar chispas en este país.

Piero Quispe entusiasmado de llegar a Australia

Mediante su presentación, Piero Quispe pudo hablar un poco de sus impresiones de llegar al Sydney FC. Dejando en claro que llega con la intensión de poder aportar al equipo.

“Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú. Daré todo por el escudo, aportaré creatividad y pasión al equipo y haré que nuestros aficionados se sientan orgullosos. Estoy deseando llegar y comenzar este nuevo capítulo de mi carrera en Australia”, fue lo que dijo el mediocampista nacional en lo que fue su presentación en la página web del club celeste.

