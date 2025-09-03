Es tendencia:
El primer reto que le pusieron a Piero Quispe en Australia: el técnico del Sydney FC le mandó fuerte mensaje

Piero Quispe ya causa una gran expectativa en Australia, pero el DT del Sydney FC le baja los decibeles y le hace la primera exigencia.

Piero Quispe en Sydney FC.
© Getty Images.Piero Quispe en Sydney FC.

Piero Quispe pronto llegará a Australia para unirse al Sydney FC como nuevo jugador oficial. Creando una gran expectativa, tanto el club como la Liga de Australia colocaron varios contenidos sobre el volante peruano en sus redes sociales.

De ahí es que una publicación empezó a tomar relevancia y es que a Piero Quispe ya le pusieron su primer reto en el Sydney FC de Australia. Sucede que Ufuk Talay, DT del plantel, habló sobre el arribo del volante peruano.

Primero Ufuk Talay habló de la expectativa que genera Piero Quispe en el Sydney FC: “Encaja en nuestro perfil, tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y una mentalidad ganadora”.

Luego el técnico siguió destacándolo y en paralelo le puso un reto: “Es un jugador que puede desbloquear defensas y emocionar a nuestros fans y estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros”.

Imagen
Las palabras del DT del Sydney sobre Piero Quispe. (Foto: Sydney FC)

¿Cuánto gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana entre 25 mil o 30 mil dólares mensuales en el Sydney FC según información oficial de Salary Sport. Hay que mencionar que el volante peruano será uno de los mejores pagados del plantel.

De igual manera, Piero Quispe se encontrará con Douglas Costa, la máxima estrella del Sydney FC y de toda la Liga de Australia. No hay que olvidar que Alessandro Del Piero también estuvo en el Sydney FC.

¿Cuántos años tiene Piero Quispe?

Piero Quispe tiene 24 años pues nació el 14 de agosto del 2001. Hay que mencionar que debutó en el fútbol profesional con 19 años jugando para Universitario.

¿Cuánto vale Piero Quispe?

Piero Quispe vale 2,50 millones de euros según información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que no es la cifra más alta que ha alcanzado, pues en el 2024 llegó a valer 2,80 millones de euros.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
