Aún ni debuta en Sydney FC y la nueva crítica que le llegó a Piero Quispe: “Es uno de diez en el mundo”

Piero Quispe ya fue anunciado como nuevo jugador de Sydney FC de Australia y a pesar de que todavía no se ha puesto la camiseta de manera oficial, las críticas y los duros cuestionamientos hacia su más reciente decisión siguen generando tendencia en el ámbito deportivo local. Dejando las filas de los Pumas de la UNAM, ahora el volante probará suerte de una liga ciertamente desconocida.

Si bien durante los últimos días se han podido conocer de distintas opiniones respecto al futuro que se le viene a Piero Quispe jugando en Sydney FC de Australia, ahora fue el turno de Víctor Zaferson para hablar largo y tendido del tema. El reconocido scout peruano dio ciertos detalles sobre las impresiones que generó en su momento el volante peruano y lo que representa este declive.

Y es que con 24 años de edad cualquiera pensaría que Piero Quispe estaría totalmente consolidado en una liga extranjera de mayor nivel a la peruana, en donde por cierto destacó en gran medida con Universitario de Deportes en la temporada 2023 siendo campeón nacional. La realidad de hoy indica que esta premisa no se cumplió y que en otros países hay mejores de sus condiciones.

¿Qué dijo Víctor Zaferson sobre el presente de Piero Quispe?

“Es un tema complicado de hablarlo porque sucede mucho en el medio peruano. Cuando aparece un talentoso, como Piero Quispe, a veces nos emocionamos muy rápido, nos enamoramos, y creemos que es uno de diez en el mundo y la realidad es que Quispe es uno de mil en el mundo. Hay un montón que son mejores que él. En Chile, Estados Unidos y en África, hay un montón de futbolistas que a los 20 años ya están jugando en una liga top”; comentó Víctor Zaferson en una reciente conversación con el programa ‘Mano a Mano‘.

Claramente, el mediocampista nacional no viene cumpliendo con las expectativas que se tenían. Ahora que jugará en Sydney FC de Australia no se sabe qué tipo de nivel encontrará y si es que realmente empezará a dar la talla, sobre todo cuando justamente necesita de estos condimentos para volver a mostrar sus mejores versiones en un campo de juego, esas de las que ahora extraña y por las que hoy mismo no lo tiene junto a la Selección Peruana preparando los duelos de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La bienvenida que le dieron a Piero Quispe en Sydney FC

Apenas se hizo oficial el arribo de Piero Quispe a Sydney FC de Australia, fue el entrenador del equipo quien le dio una cálida bienvenida. Hablando de las condiciones del volante y de lo que representa este fichaje para la institución, Uful Talay no escondió la alegría de contar con un jugador que viene de destacar en el fútbol peruano y de conseguir logros muy importantes en su corta carrera.

Fuente: Sydney FC

“Traer un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC, en su mejor momento, es fantástico para nuestro club y para la A-League. Ya ha demostrado desde muy joven que puede ser el mejor en su liga, ganando títulos tanto individuales como colectivos en Perú. Encaja en nuestro perfil, tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y una mentalidad ganadora”; declaró el DT.

