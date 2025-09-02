Erick Noriega no lo esperaba: la increíble frase de Giorgian de Arrascaeta después del Flamengo vs. Gremio

Erick Noriega cumplió un gran partido en el duelo entre Flamengo vs. Gremio. Partiendo como titular en la defensa, y no siendo cambiado, el volante Giorgian de Arrascaeta se maravilló por el juego del ‘Samurái’ peruano y lo llenó de elogios.

Si bien está concentrado para el partido entre Uruguay vs. Perú de este jueves, Giorgian de Arrascaeta fue consultado por cómo vio el juego de Erick Noriega en el duelo entre Flamengo vs. Gremio.

“Creo que es un jugador que llegó a Gremio para ayudar al equipo a salir de la situación complicada que está y ha hecho un gran partido”, destacó Giorgian de Arrascaeta sobre Erick Noriega tras el duelo entre Flamengo vs. Gremio.

Publicidad

Publicidad

El volante también siguió con el mismo foco de la noticia e hizo una lectura de lo que podría presentar Perú vs. Uruguay este jueves 4 de septiembre: “Va a venir a buscar el partido, porque lo necesita; pero bueno, pensamos en nosotros que queremos clasificar al Mundial. El partido con Perú va a ser una final”.

Erick Noriega jugando en Flamengo vs. Gremio. (Foto: Gremio)

Los números de Erick Noriega en el Flamengo vs. Gremio

Erick Noriega jugó todo el partido entre Flamengo vs. Gremio teniendo un puntaje de 8.30 por parte de Sofascore. Siendo su debut como titular, el defensa peruano acumuló 52 toques, 24 pases precisos, 4 balones recuperados y 13 despejes.

Publicidad

Publicidad

Además, el defensa peruano Erick Noriega tuvo 3 duelos ganados en el Flamengo vs. Gremio, no recibió tarjetas y fue el mejor jugador del cuadro de Porto Alegre según el promedio de Sofascore.

ver también Paolo Guerrero elogió de forma impresionante a este nuevo futbolista peruano en el extranjero: “Posee un increíble potencial”

¿Cuánto gana Erick Noriega?

Erick Noriega gana 40 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport. Siendo el sueldo más alto de su carrera, ahora supera en casi el doble respecto a lo que ganaba en Alianza Lima.

ver también Mientras Arthur gana 300 mil: el inesperado sueldo de Erick Noriega en Gremio

¿Hasta cuándo Erick Noriega tiene contrato con Gremio?

Erick Noriega fichó por Gremio hasta diciembre del 2028. Eso quiere decir que firmó contrato por 5 meses y 3 años. Una cifra bastante amplia, pensando que puede cambiar de club en el futuro.

Publicidad

Publicidad