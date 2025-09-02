Es tendencia:
Erick Noriega no lo esperaba: la increíble frase de Giorgian de Arrascaeta después del Flamengo vs. Gremio

Giorgian de Arrascaeta no se guardó nada y habló sobre Erick Noriega tras el partido entre Flamengo vs. Gremio.

Por Aldo Cadillo

Giorgian de Arrascaeta vs. Erick Noriega.
Erick Noriega cumplió un gran partido en el duelo entre Flamengo vs. Gremio. Partiendo como titular en la defensa, y no siendo cambiado, el volante Giorgian de Arrascaeta se maravilló por el juego del ‘Samurái’ peruano y lo llenó de elogios.

Si bien está concentrado para el partido entre Uruguay vs. Perú de este jueves, Giorgian de Arrascaeta fue consultado por cómo vio el juego de Erick Noriega en el duelo entre Flamengo vs. Gremio.

“Creo que es un jugador que llegó a Gremio para ayudar al equipo a salir de la situación complicada que está y ha hecho un gran partido”, destacó Giorgian de Arrascaeta sobre Erick Noriega tras el duelo entre Flamengo vs. Gremio.

El volante también siguió con el mismo foco de la noticia e hizo una lectura de lo que podría presentar Perú vs. Uruguay este jueves 4 de septiembre: “Va a venir a buscar el partido, porque lo necesita; pero bueno, pensamos en nosotros que queremos clasificar al Mundial. El partido con Perú va a ser una final”.

Imagen
Erick Noriega jugando en Flamengo vs. Gremio. (Foto: Gremio)

Los números de Erick Noriega en el Flamengo vs. Gremio

Erick Noriega jugó todo el partido entre Flamengo vs. Gremio teniendo un puntaje de 8.30 por parte de Sofascore. Siendo su debut como titular, el defensa peruano acumuló 52 toques, 24 pases precisos, 4 balones recuperados y 13 despejes.

Además, el defensa peruano Erick Noriega tuvo 3 duelos ganados en el Flamengo vs. Gremio, no recibió tarjetas y fue el mejor jugador del cuadro de Porto Alegre según el promedio de Sofascore.

¿Cuánto gana Erick Noriega?

Erick Noriega gana 40 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport. Siendo el sueldo más alto de su carrera, ahora supera en casi el doble respecto a lo que ganaba en Alianza Lima.

¿Hasta cuándo Erick Noriega tiene contrato con Gremio?

Erick Noriega fichó por Gremio hasta diciembre del 2028. Eso quiere decir que firmó contrato por 5 meses y 3 años. Una cifra bastante amplia, pensando que puede cambiar de club en el futuro.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
