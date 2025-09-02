El futuro de Luis Ramos empieza a ser tema de conversación tanto en Colombia como en Perú. ¿Por qué? Es que en América de Cali quieren seguir contando con su presencia para 2026, lo que complica los planes que tienen los grandes de Lima, Universitario y Alianza Lima. ¿Qué pasará de ahora en más?

Luis Ramos ha estado en boca de todos durante los últimos días. En primer lugar, por su presencia como titular en la Selección Peruana donde deberá reemplazar a Paolo Guerrero en el centro del ataque. En segundo término, su futuro profesional. Ahí es donde arrancan diferentes versiones, posturas y decisiones.

Mientras el delantero de Trujillo está concentrado con la Selección Peruana, surge información sobre su futuro. En Colombia, América de Cali quiere seguir contando con sus servicios y se lo haría saber a Cusco FC, dueño de su ficha. En tanto, en Perú, Universitario lo quiere tener sí o sí en su plantel para 2026, mientras que Alianza Lima activaría un viejo interés.

Los detalles sobre el futuro de Luis Ramos entre América de Cali, Universitario y Alianza Lima

Hace algunos días, trascendió que Universitario tendría casi cerrada la llegada de Luis Ramos, según el periodista Carlos Navarro, en el programa PBO Campeonísimo. Inclusive, el periodista Gustavo Peralta adelantó que el monto para su arribo sería de menos de un millón de dólares y que su mayor deseo es jugar por el conjunto crema.

Sin embargo, en las últimas horas, apareció otra información del propio Peralta. En su programa Hablemos de Max junto a la periodista Ana Lucía Rodríguez en L1 Max, reveló que América de Cali tiene la intención de hacer uso de la opción de compra de la ficha de Ramos a Cusco FC.

Si esto ocurre, tanto Universitario como Alianza Lima deberían negociar con el club colombiano para hacerse con los servicios de Ramos, siempre y cuando quieran negociarlo. No obstante, la ‘U’, según Peralta, avanzó con la intención de ofrecerle un proyecto deportivo acorde al ex de Cusco.

Luis Ramos, delantero de América de Cali.

A su vez, tanto Peralta como Rodríguez revelaron que Alianza Lima también tuvo en carpeta a Luis Ramos para contratarlo durante mitad de año. Sin embargo, aclararon que perdió terreno con respecto a su clásico rival en la consideración para contratarlo.

Las estadísticas de Luis Ramos en América de Cali

Luis Ramos tiene un total de 36 partidos disputados en América de Cali hasta la fecha FIFA de septiembre. Anotó 9 goles, de los cuales 7 de ellos han sido por el torneo local, mientras que anotó 2 en la Sudamericana hasta la eliminación ante Fluminense.

