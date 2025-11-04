Piero Quispe, el mediocampista peruano del Sydney FC, ha generado controversia al romper su silencio sobre su exclusión de las recientes convocatorias de la Selección Peruana. El jugador ha revelado una ruptura de confianza con el comando técnico, lo que podría desatar un intenso debate entre la afición y la prensa. Tras ser un habitual bajo la dirección de Jorge Fossati, su marginación con Óscar Ibáñez y luego con Manuel Barreto estuvo rodeada de especulaciones, pero Quispe ha decidido compartir su versión de los hechos.

Piero Quispe contó la interna de la Selección Peruana

En una entrevista reciente vía Zoom con el programa Hablemos de MAX, Quispe, de 24 años, explicó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le comunicó oficialmente que no sería convocado por “no tener continuidad”. Este argumento, común en el fútbol de selecciones, buscaba justificar su exclusión mientras se adaptaba a su nuevo equipo en la A-League.

Piero Quispe en la Copa América de 2024. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Sin embargo, el futbolista no aceptó esta justificación y su posterior reflexión avivó la polémica. Quispe comparó la razón de su marginación con la lista final de convocados, afirmando: “Pero cuando salió la lista vi a 5 jugadores que no tenían continuidad”. Esto, para él, evidencia una doble moral o un criterio selectivo dentro del cuerpo técnico de la ‘Bicolor’.

Piero Quispe explicó lo que sintió con esta decisión

La contradicción entre la explicación oficial y lo que el jugador percibió le causó un profundo malestar. El mediocampista, quien dejó Pumas de México buscando más minutos en Australia, describió el episodio con la palabra “Me dolió mucho”, sugiriendo que la falta de continuidad fue solo un pretexto.

Las declaraciones de Quispe ponen en el centro de atención el manejo de las convocatorias, especialmente en un momento de transición para la Selección Peruana. A pesar de su amargura, el futbolista afirmó que continuará trabajando arduamente en el Sydney FC para demostrar su merecimiento de un lugar en futuras listas.

¿Qué hará la Selección Peruana con Piero Quispe?

Ahora, el desafío recae en el comando técnico liderado por Manuel Barreto, quien deberá responder, explícita o implícitamente, a la seria acusación de Piero Quispe sobre la falta de transparencia en los criterios de selección. Las palabras del exjugador de Universitario de Deportes sin duda impulsarán un debate y exigirán claridad sobre los parámetros para la elección de los futbolistas que representan al país.

