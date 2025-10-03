Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana, dio a conocer la lista de convocados para el amistoso ante Chile, del próximo viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Entre las novedades de la convocatoria destacan varios nombres que tendrán su primera oportunidad en La Bicolor. Entre ellos, Felipe Chávez, del Bayern Múnich, era un nombre muy solicitado por los hinchas y tendrá su oportunidad.

Si bien éste será el inicio para la renovación de la Selección Peruana, hay dudas respecto a la figura de Felipe Chávez. Con 18 años tendrá sus primeros pasos en el combinado nacional y habrá que ver si podrá demostrar todo ese potencial que muestra en el conjunto ‘bávaro’. Para algunos periodistas, como el caso de Horacio Zimmermann, hay que llevarlo con calma.

“El problema de convocar a un chico de 18 años a la selección mayor es que no está preparado para jugar a este nivel, de selección mayor. El Bayern es el Bayern, pero él no juega en el primer equipo“, aseguró Zimmermann en el canal de YouTube DEnganche.

No está mal que convoquen a Felipe Chávez, pero se cuestiona el problema del fútbol peruano

Más allá de esto, para Horacio Zimmermann, “no está mal que lo convoquen“. “Está perfecto, hay que encontrar alternativas, pero esta historia arroja heridos“, aseveró. Esto tiene que ver con, por ejemplo, la ausencia de otro jugador joven con presente en el fútbol alemán, como es Fabio Gruber, defensor del Nüremberg.

Además de esto, el reconocido periodista mencionó casos de jóvenes que no han funcionado en la Selección Peruana. “(Christian) Benavente del Real Madrid. Vino, tuvo buenos rendimientos y su carrera se diluyó, no fue buena. Vino a Perú y fue suplente en todos los equipos“, recordó. Hoy, Benavente forma parte de Sporting Cristal, aunque no es titular para el entrenador Paulo Autuori.

Cristian Benavente, jugador de Sporting Cristal.

Las palabras de Zimmermann no quedaron ahí, sino que apuntaron hacia otra dirección, ya que su intención fue criticar el presente del fútbol peruano y apuntarle a la conducción del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

“Lo que quiere es que se hable de los jugadores con ascendencia peruana para tapar todo lo que ocurre acá. Queremos encontrar en un nuevo ídolo las soluciones para el fútbol peruano y eso no es así. Nunca pasó. El único que pudo fue (Gianluca) Lapadula“, cuestionó.

¿Felipe Chávez puede ser titular en la Selección Peruana?

Por supuesto, Felipe Chávez debe presentarse a los entrenamientos de la Selección Peruana y estar a disposición del entrenador Manuel Barreto. A partir de ahí, y con el resto de sus compañeros, deberá pelear por un lugar en el once titular.

En el programa Hablemos de Max de L1 Max, dejaron un posible 11 tentativo, en el que no fue incluido el futbolista del Bayern Múnich. Pedro Díaz; César Inga, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera podría ser la alineación ante Chile. Pero, todo se verá en los entrenamientos de la próxima semana y la decisión final será de Manuel Barreto.

