Con hat-trick de Luis Díaz y doblete de Harry Kane, Bayern Múnich goleó 5-1 al TSG 1899 Hoffenheim en el Allianz Arena por la jornada 21 de la Bundesliga 2025-26. Así, los ‘Bávaros’, que venían de dos tropiezos, recuperan la senda de la victoria para sacarle seis puntos de ventaja al escolta Borussia Dortmund.
El duelo más importante de la jornada 21 de la Bundesliga 2025-26, que se pudo ver en vivo por la pantalla de Disney+ Premium para toda Sudamérica, tuvo como ganador al Bayern Múnich. Luis Díaz fue la gran figura del partido con sus tres goles y, además, le hicieron los dos penales para los tantos de Harry Kane.
Parecía complicarse el equipo de Vincent Kompany en el primer tiempo, ya que Hoffenheim logró llegar al empate, incluso con diez futbolistas. Primero, Kevin Akpoguma se fue expulsado por la falta del primer penal a Luis Díaz. Así, Harry Kane abrió el marcador.
Sin embargo, el equipo de Christian Ilzer llegó al empate con un error de Manuel Neuer, bien aprovechado por Fisnik Asllani, quien asistió a Andrej Kramaric para la igualdad 1-1. El Allianz Arena se agarraba la cabeza por el fallo de uno de sus referentes.
El visitante empezó a acomodarse en el partido, pero el final del primer tiempo fue clave para el resultado final. Los ‘Bávaros’, en una ráfaga, convirtieron dos goles. Otra vez Luis Díaz decisivo con una buena arremetida por la izquierda, pero que fue detenido por Vladimir Coufal. El penal llevó al segundo gol de Harry Kane. Y, poco después, el ‘Guajiro’ marcó su gol tras pase del inglés.
En la segunda parte, pese a un buen inicio del Hoffenheim, el Bayern no sufrió y pudo aumentar diferencias con otros dos goles de Luis Díaz. El primero, con asistencia de Michael Olise y, el segundo, tras pase de Jamal Musiala. El 5-1 pareció un resultado exagerado, ya que el visitante lo hizo más parejo, pero el Bayern, en un buen día, tiene esto: contundencia.
Goles y resumen del Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim
Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga 2025-26
POS.
EQUIPOS
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
DIF
1
Bayern Múnich
54
21
17
3
1
+60
2
Borussia Dortmund
48
21
14
6
1
+23
3
TSG Hoffenheim
42
21
13
3
5
+16
4
RB Leipzig
39
21
12
3
6
+12
5
VfB Stuttgart
39
21
12
3
6
+10
6
Bayer 04 Leverkusen
36
20
11
3
6
+12
7
SC Freiburg
30
21
8
6
7
-1
8
Eintracht Frankfurt
28
21
7
7
7
-5
9
1. FC Union Berlin
25
21
6
7
8
-8
10
1. FC Köln
23
21
6
5
10
-4
11
Hamburger SV
22
20
5
7
8
-8
12
Borussia Mönchengladbach
22
21
5
7
9
-9
13
FC Augsburg
22
21
6
4
11
-15
14
Mainz 05
21
21
5
6
10
-8
15
VfL Wolfsburg
19
21
5
4
12
-15
16
SV Werder Bremen
19
21
4
7
10
-17
17
FC St. Pauli
17
21
4
5
12
-15
18
1. FC Heidenheim 1846
13
21
3
4
14
-28
Las alineaciones oficiales de Bayern Múnich vs. Hoffenheim
BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
HOFFENHEIM: Oliver Baumann; Vladimir Coufal, Kevin Akpoguma, Ozan Kabak, Albian Hajdari; Leon Avdullahu, Grischa Prömel, Andrej Kramaric, Alexander Prass; Bazoumana Touré y Fisnik Asllani. DT: Christian Ilzer.
¡FINAL DEL PARTIDO!
Bayern Múnich goleó al Hoffenheim para cortar una racha llamativa de dos partidos sin ganar. Fue 5-1 con Luis Díaz como figura indiscutida con hat-trick de goles, además de que le hicieron dos penales.
47' ST: ¡NO PUDIERON KARL Y JACKSON!
Remate de Lennart Karl y buena respuesta de Oliver Baumann. Nicolas Jackson tuvo el gol en el rebote, pero tardó en definir y salvó un defensor.
44' ST: ¡GOL DEL BAYERN!
Luis Díaz completa el hat-trick para el 5-1 del Bayern Múnich.
43' ST: REMATE DE PAVLOVIC
Aleksandar Pavlovic probó de media distancia y el balón pasó cerca del palo.
41' ST: ¡PROBÓ DAMAR!
Muhammed Damar definió tras un remate desde afuera y Manuel Neuer respondió bien abajo.
35' ST: CAMBIOS EN BAYERN MÚNICH Y HOFFENHEIM
En Bayern Múnich, Alphonso Davies se fue del campo y fue reemplazado por Konrad Laimer. Y en Hoffenheim, terminó el partido para Alexander Prass y entró Max Moerstedt.
VIDEO: ASÍ FUE EL SEGUNDO GOL DE LUIS DÍAZ PARA EL 4-1
Gran pase de Harry Kane abriendo el campo. Michael Olise hizo lo que tenía que hacer y asistió la entrada de Luis Díaz, quien definió para el cuarto gol del Bayern.
25' ST: CAMBIOS EN HOFFENHEIM
Se retiraron Bazoumana Touré y Andrej Kramaric para los ingresos de Valentin Gendrey y Muhammed Damar.
22' ST: CAMBIO EN BAYERN MÚNICH
Harry Kane dejó el campo para el ingreso de Nicolas Jackson.
21' ST: ¡HARRY KANE, AL TRAVESAÑO!
Luis Díaz asistió a Harry Kane, que remató de primera y el balón lo desvió Oliver Baumann y dio en el travesaño.
20' ST: CAMBIOS EN HOFFENHEIM
Se retiró Fisnik Asllani y lo reemplazó Ihlas Bebou.
18' ST: CAMBIOS EN BAYERN MÚNICH
Se fueron del partido Michael Olise, Serge Gnabry y Jonathan Tah. Ingresaron Lennart Karl, Jamal Musiala y Hiroki Ito.
17' ST: ¡GOL DEL BAYERN MÚNICH!
Luis Díaz completó el doblete y Bayern Múnich gana 4-1.
12' ST: AMONESTACIÓN EN BAYERN MÚNICH
Jonathan Tah fue amonestado por una infracción durante un contraataque.
11' ST: ¡NEUER SE LO NEGÓ A ASLLANI!
Fisnik Asllani lo tuvo en el área para descontar. Buena atajada en el mano a mano de Manuel Neuer.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Se juega el complemento del partido entre Bayern Múnich y Hoffenheim. Ganan los Bávaros por 3-1.
BAYERN MÚNICH PRESUME A LUIS DÍAZ
A través de una publicación en sus redes sociales, Bayern Múnich presume a Colombia y a Luis Díaz.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE LUIS DÍAZ PARA EL 3-1 DEL BAYERN
Buen contraataque de Harry Kane y asistencia para Luis Díaz, quien sólo tiene que amagar y dejar el balón bien para el remate en el área.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Una ráfaga en el final del primer tiempo le dio la victoria y la ventaja de dos goles al Bayern Múnich. Le gana al Hoffenheim por 3-1 con doblete de penales de Harry Kane y un gol del colombiano Luis Díaz. Andrej Kramaric había empatado transitoriamente.
VIDEO: ASI FUE EL SEGUNDO GOL DE PENAL DE HARRY KANE
47' PT: ¡GOL DEL BAYERN MÚNICH!
Luis Díaz marcó el 3-1 para que Bayern Múnich se vaya con buena ventaja al entretiempo.
45' PT: ¡GOL DEL BAYERN MÚNICH!
Harry Kane marca el penal y Bayern Múnich se vuelve a poner en ventaja. Gana 2-1.
43' PT: ¡FALTA SOBRE LUIS DÍAZ Y OTRO PENAL PARA BAYERN MÚNICH!
Vladimir Coufal le hizo un claro penal a Luis Díaz. Bayern Múnich se puede ir al entretiempo con ventaja.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL HOFFENHEIM PARA EL 1-1
Manuel Neuer quiso pinchar el balón para dársela a Jonathan Tah. Fisnik Asllani anticipó esto y se la robó de gran forma. Se la cedió rápido a Andrej Kramaric, quien marcó el 1-1 sin la resistencia del arquero del Bayern.
37' PT: ¡SE LO VOLVIÓ A PERDER HARRY KANE!
Gran pase pinchado de Gnabry. Harry Kane quisó definir desde el suelo, pero se lo alcanzó a Oliver Baumann.
35' PT: ¡GOL DEL HOFFENHEIM!
Andrej Kramaric iguala las acciones 1-1. Error de Manuel Neuer.
33' PT: ¡NEUER SALVÓ AL BAYERN!
Buena atajada de Manuel Neuer ante un remate de Andrej Kramaric.
31' PT: ¡REMATE DE GNABRY DESVIADO!
Serge Gnabry buscó colocar su remate contra el palo, pero el balón se fue fuera.
28' PT: ¡ASLLANI AL TRAVESAÑO!
Fisnik Asllani tuvo el empate. Centro de Vladimir Coufal y su cabezazo fue al travesaño, ante la salida de Manuel Neuer. Se lo perdió Hoffenheim.
27' PT: ¡SE LO PERDIÓ SOLO HARRY KANE!
Buen remate de Luis Díaz y mejor la atajada de Oliver Baumann. El rebote le quedó solo a Harry Kane para definir, pero le erró al arco y falló. Estaba habilitado.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE PENAL DE HARRY KANE PARA EL 1-0
24' PT: PRIMERA APROXIMACIÓN DE HOFFENHEIM
Cabezazo de Ozan Kabak, que pasó cerca del palo de Manuel Neuer. Antes, Bazoumana Touré no llegó a definir tras un centro al medio. Hoffenheim responde y se acomoda tras la expulsión de Kevin Akpoguma.
21' PT: ¡LO TUVO DAVIES!
Alphonso Davies casi marcó el 2-0. Su remate dentro del área, y de volea, se fue apenas arriba del travesaño. Bayern Múnich sigue sin sacar el pie del acelerador.
20' PT: ¡GOL DEL BAYERN MÚNICH!
Harry Kane convirtió el penal y Bayern Múnich le gana al Hoffenheim por 1-0.
17' PT: ¡FALTA SOBRE LUIS DÍAZ, PENAL PARA BAYERN MÚNICH Y EXPULSIÓN!
Luis Díaz fue más rápido que todos para llevarse el balón dentro del área y fue bajado por Kevin Akpoguma. El árbitro Tobias Stieler cobró penal y expulsó al defensor del Hoffenheim.
9' PT: ¡BAUMANN LE NEGÓ EL GOL A OLISE!
Remate de Michael Olise tras una encare de izquierda al medio. Buena respuesta de Oliver Baumann.
9' PT: ¡CABEZAZO DE PAVLOVIC!
Aleksandar Pavlovic lo tuvo de cabeza. Pero su cabezazo se fue apenas afuera.
6' PT: AMONESTACIÓN EN HOFFENHEIM
Alexander Prass ve la primera tarjeta amarilla del partido por una infracción a Alphonso Davies.
4' ST: ¡REMATE DE GNABRY AL PALO!
Serge Gnabry le sacó el balón a Michael Olise con un remate al arco, que dio en el palo y terminó fuera. Se salvó Hoffenheim. Empezó muy bien Bayern Múnich.
3' PT: NO PUDO STANISIC
Josip Stanisic se perdió lo que pudo ser el primer gol del partido. No salió bien Oliver Baumann y el pase al medio fue largo y para nadie.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Ya juegan Bayern Múnich y Hoffenheim en el Allianz Arena en el cierre de la jornada 21 de la Bundesliga 2025-26.
SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO PARA EL PARTIDO
Tras el calentamiento y el rato en los vestuarios, Bayern Múnich y Hoffenheim ya están en el campo de juego para el partido. Se vendrá la presentación, el sorteo de los capitanes y el inicio del duelo.
LUIS DÍAZ, EN EL CALENTAMIENTO
Luis Díaz, titular este domingo, forma parte del calentamiento.
CALENTAMIENTO DE LOS EQUIPOS
Bayern Múnich y Hoffenheim están en el campo de juego para los trabajos de calentamiento previos al partido.
ALINEACIÓN CONFIRMADA DEL HOFFENHEIM
Hoffenheim, que viene de 7 partidos sin conocer la derrota, va por un triunfo para quedar a seis puntos del líder Bayern. El entrenador Christian Ilzer mete dos cambios con respecto al equipo que ganó 3-1 a Unión Berlín en la última fecha: Kevin Akpoguma por Robin Hranac (enfermedad) y Alexander Prass por Tim Lemperle (lesionado).
La alineación titular del Hoffenheim tiene a Oliver Baumann; Vladimir Coufal, Kevin Akpoguma, Ozan Kabak, Albian Hajdari; Leon Avdullahu, Grischa Prömel, Andrej Kramaric, Alexander Prass; Bazoumana Touré y Fisnik Asllani.
LUIS DÍAZ VUELVE A SER TITULAR EN BAYERN MÚNICH
Alineación confirmada en Bayern Múnich. Vincent Kompany mete cambios con respecto al once titular que inició en el empate ante Hamburgo. Vuelven Luis Díaz y Jonathan Tah, en lugar de Lennart Karl y Kim Min-jae.
Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane es la alineación titular del Bayern Múnich.
BAYERN MÚNICH QUIERE RECUPERARSE
Bayern Múnich viene de dos partidos sin ganar en esta Bundesliga. Luego de un buen arranque tras el parón invernal, perdió 2-1 ante Augsburgo e igualó 2-2 ante Hamburgo. Así, al perder cinco puntos en estos encuentros, Borussia Dortmund y el propio Hoffenheim se le acercaron.
BAYERN MÚNICH, SIN MARGEN DE ERROR ANTE HOFFENHEIM
Bayern Múnich y Hoffenheim le dan cierre a la jornada 21 de la Bundesliga 2025-26 en el Allianz Arena. Se trata del duelo entre el líder del certamen y el tercero de la tabla de posiciones. Partidazo, que contará con la presencia del colombiano Luis Díaz.
