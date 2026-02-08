Con hat-trick de Luis Díaz y doblete de Harry Kane, Bayern Múnich goleó 5-1 al TSG 1899 Hoffenheim en el Allianz Arena por la jornada 21 de la Bundesliga 2025-26. Así, los ‘Bávaros’, que venían de dos tropiezos, recuperan la senda de la victoria para sacarle seis puntos de ventaja al escolta Borussia Dortmund.

El duelo más importante de la jornada 21 de la Bundesliga 2025-26, que se pudo ver en vivo por la pantalla de Disney+ Premium para toda Sudamérica, tuvo como ganador al Bayern Múnich. Luis Díaz fue la gran figura del partido con sus tres goles y, además, le hicieron los dos penales para los tantos de Harry Kane.

Tweet placeholder

Parecía complicarse el equipo de Vincent Kompany en el primer tiempo, ya que Hoffenheim logró llegar al empate, incluso con diez futbolistas. Primero, Kevin Akpoguma se fue expulsado por la falta del primer penal a Luis Díaz. Así, Harry Kane abrió el marcador.

Sin embargo, el equipo de Christian Ilzer llegó al empate con un error de Manuel Neuer, bien aprovechado por Fisnik Asllani, quien asistió a Andrej Kramaric para la igualdad 1-1. El Allianz Arena se agarraba la cabeza por el fallo de uno de sus referentes.

Tweet placeholder

El visitante empezó a acomodarse en el partido, pero el final del primer tiempo fue clave para el resultado final. Los ‘Bávaros’, en una ráfaga, convirtieron dos goles. Otra vez Luis Díaz decisivo con una buena arremetida por la izquierda, pero que fue detenido por Vladimir Coufal. El penal llevó al segundo gol de Harry Kane. Y, poco después, el ‘Guajiro’ marcó su gol tras pase del inglés.

ver también El plan secreto de Bayern Múnich con Felipe Chávez tras su préstamo al Colonia de la Bundesliga

En la segunda parte, pese a un buen inicio del Hoffenheim, el Bayern no sufrió y pudo aumentar diferencias con otros dos goles de Luis Díaz. El primero, con asistencia de Michael Olise y, el segundo, tras pase de Jamal Musiala. El 5-1 pareció un resultado exagerado, ya que el visitante lo hizo más parejo, pero el Bayern, en un buen día, tiene esto: contundencia.

Goles y resumen del Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga 2025-26

POS. EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Bayern Múnich 54 21 17 3 1 +60 2 Borussia Dortmund 48 21 14 6 1 +23 3 TSG Hoffenheim 42 21 13 3 5 +16 4 RB Leipzig 39 21 12 3 6 +12 5 VfB Stuttgart 39 21 12 3 6 +10 6 Bayer 04 Leverkusen 36 20 11 3 6 +12 7 SC Freiburg 30 21 8 6 7 -1 8 Eintracht Frankfurt 28 21 7 7 7 -5 9 1. FC Union Berlin 25 21 6 7 8 -8 10 1. FC Köln 23 21 6 5 10 -4 11 Hamburger SV 22 20 5 7 8 -8 12 Borussia Mönchengladbach 22 21 5 7 9 -9 13 FC Augsburg 22 21 6 4 11 -15 14 Mainz 05 21 21 5 6 10 -8 15 VfL Wolfsburg 19 21 5 4 12 -15 16 SV Werder Bremen 19 21 4 7 10 -17 17 FC St. Pauli 17 21 4 5 12 -15 18 1. FC Heidenheim 1846 13 21 3 4 14 -28

Las alineaciones oficiales de Bayern Múnich vs. Hoffenheim

BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

HOFFENHEIM: Oliver Baumann; Vladimir Coufal, Kevin Akpoguma, Ozan Kabak, Albian Hajdari; Leon Avdullahu, Grischa Prömel, Andrej Kramaric, Alexander Prass; Bazoumana Touré y Fisnik Asllani. DT: Christian Ilzer.