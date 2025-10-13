El fútbol peruano se agita con un nuevo debate sobre la lealtad de sus ídolos. Óscar ‘Neka’ Vílchez, exfutbolista de Alianza Lima, ha generado controversia al asegurar que Luis Advíncula, lateral de Boca Juniors y referente de la Selección Peruana, es en realidad hincha blanquiazul, y no de Sporting Cristal, club donde se formó. Esta impactante revelación, hecha en el programa “Todo Queda En La Cancha” de Juntos TV, ha encendido las redes sociales y los medios deportivos.

Luis Advíncula y el equipo del cual es hincha

Vílchez abordó las persistentes especulaciones sobre la afición de Advíncula, un tema que el propio ‘Rayo’ intentó aclarar en el podcast de Jefferson Farfán, donde si bien reconoció su simpatía por Alianza en la niñez, reafirmó su hinchaje por Cristal. Sin embargo, ‘Neka’ desestimó esta versión oficial, sentenciando el verdadero sentimiento del lateral.

Luis Advíncula no es de Sporting Cristal. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

La declaración más contundente de Vílchez no solo fue afirmar que Advíncula es “hincha de Alianza Lima”, sino el desafío público que lanzó al futbolista. Con un tono que mezcló seriedad y humor, ‘Neka’ instó a Advíncula a desmentir sus palabras si no estaba de acuerdo, un reto interpretado como un guante lanzado en medio de una de las rivalidades más intensas del fútbol peruano.

Luis Advíncula dice ser de Sporting Cristal

La polémica sobre el hinchaje de Advíncula no es nueva. A pesar de haber debutado y desarrollado su carrera en Sporting Cristal, su cercanía con figuras de Alianza Lima como Carlos Zambrano y Jefferson Farfán siempre alimentó rumores sobre su preferencia por el cuadro de La Victoria. La afirmación de Vílchez ahora aviva el fuego y obliga al lateral derecho a enfrentar nuevamente la pregunta sobre sus verdaderos colores.

Hasta el momento, Luis Advíncula no se ha pronunciado públicamente para responder a Vílchez ni para aceptar el desafío. El jugador se encuentra concentrado en sus compromisos con Boca Juniors y la selección, pero la expectación de los hinchas es alta, esperando una reacción del ‘Rayo’ ante la audaz declaración de su ex compañero.

¿Luis Advíncula desmentirá la afirmación?

La afirmación de Óscar Vílchez en “Todo Queda En La Cancha” va más allá del simple chismorreo futbolístico, tocando una fibra sensible entre las aficiones de Alianza Lima y Sporting Cristal. Mientras los blanquiazules celebran la “confesión” de un jugador de talla mundial, los celestes esperan una negación categórica que ponga fin a la especulación. La pelota, como dijo Vílchez, ahora está en la cancha de Advíncula.

