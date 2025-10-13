Piero Quispe, el talentoso mediocampista peruano, ha comenzado una nueva etapa en su carrera con su préstamo al Sydney FC de Australia, proveniente de Pumas UNAM. Aunque su llegada a la A-League ha generado gran expectación, su adaptación inicial se ha visto desafiada por la barrera del idioma. El cuerpo técnico del club ha abordado públicamente esta situación a pocos días de su posible debut, señalando la necesidad de un enfoque particular para el joven jugador.

Publicidad

Publicidad

Piero Quispe tiene hoy un problema serio

Ufuk Talay, entrenador del Sydney FC, identificó claramente la principal dificultad de su nuevo refuerzo, pero con una actitud de apoyo. Talay reveló que Quispe es el único jugador del plantel que no domina el inglés, una situación que puso en contexto ante la prensa local. Siendo esto un llamado de alerta para quienes pensaban que por lo menos, iba a tomarle menos tiempo el conocer el contexto donde hoy trabaja.

Piero Quispe en el Sydney FC de Australia. (Foto: X).

El Sydney FC ha implementado recursos internos para facilitar la comunicación diaria del exjugador de Universitario de Deportes. El técnico detalló que el asistente técnico y el chef del club hablan español con fluidez, lo que demuestra un esfuerzo institucional para acelerar la adaptación cultural del peruano. Ahora dependerá de Piero Quispe si termina aprovechando todo lo que se le ofrece ahora mismo.

Publicidad

Publicidad

La adaptación de Piero Quispe en Australia

Talay también mencionó la presencia de Víctor Campuzano, otro compañero hispanohablante, pero aclaró que la función de Campuzano es la de futbolista profesional, no la de intérprete. El entrenador enfatizó la importancia de que ambos jugadores se concentren en su rendimiento deportivo, porque el idioma debe ser algo complementario.

Para el inminente debut de Quispe, el aspecto más crucial es su comprensión del sistema de juego. El entrenador concluyó su reflexión destacando la prioridad de que Quispe se sienta cómodo y entienda las tácticas del equipo antes de sus primeros minutos en la A-League.

Publicidad

Publicidad

Piero Quispe pronto podría debutar

Con los mecanismos de apoyo en marcha, el club y la afición confían en que el talento de Quispe, reconocido por su visión y técnica, superará rápidamente la barrera lingüística. Se espera que el debut oficial de Piero Quispe en el fútbol australiano ocurra en los próximos días, marcando el inicio de un desafío profesional donde, además de lo futbolístico, deberá superar el reto del idioma.