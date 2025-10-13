Fabio Gruber, defensa central del 1. F. C. Núremberg y de 23 años, ha manifestado su firme intención de representar a la Selección Peruana. El futbolista alemán de ascendencia peruana confirmó su interés en una reciente entrevista con el diario alemán Bild, generando expectativas en la ‘Blanquirroja’, que busca renovar su plantilla para las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Publicidad

Publicidad

Fabio Gruber sueña con llegar al Perú

Gruber, quien ha tenido una notable trayectoria en el fútbol alemán, incluyendo un paso por el FC Augsburgo y su actual rol como segundo capitán de su club, expresó el profundo orgullo y felicidad que le generaría ser convocado. Destacó la conexión familiar, mencionando que su madre “no para de preguntar si la FPF ya se ha puesto en contacto conmigo”, lo que evidencia el fuerte vínculo con Perú.

Fabio Gruber cuando jugaba en el SC Verl de Alemania. (Photo by Thomas F. Starke/Getty Images for DFB)

El dominio del español por parte de Gruber, una preocupación común en jugadores que residen en el extranjero, fue aclarado por el defensa. Atribuyó su fluidez a la constante comunicación con su madre en dicho idioma “hasta el día de hoy”. Además, reveló un detalle interesante que mantiene viva su conexión cultural: sus conversaciones frecuentes en español con Javier Pinola, el asistente técnico argentino de su club.

Publicidad

Publicidad

Fabio Gruber espera el llamado de La Bicolor

Esta interacción diaria no solo refuerza su habilidad lingüística, sino que también subraya su arraigo a la cultura sudamericana, bromeando incluso con haber heredado “el espíritu de lucha que todo sudamericano lleva dentro”. Con esto podemos notar que la idea de integrarse a un mundo completamente nuevo, viene desde hace mucho tiempo. Y esperemos de todo corazón, que lo logre.

Respecto a la Federación Peruana de Fútbol, Gruber confirmó que el interés es mutuo y que ya se han establecido contactos correspondientes. Aunque inicialmente le sorprendieron los reportes de prensa sin una llamada previa, aseguró al medio alemán que “Hemos estado en contacto desde el fin de semana pasado. Se supone que nos reuniremos pronto”, indicando que las gestiones para una posible convocatoria están avanzadas.

La actualidad de Fabio Gruber en Alemania

Publicidad

Publicidad

A pesar de la emoción por la potencial convocatoria, el segundo capitán del Núremberg mantiene la calma, priorizando su compromiso con su club en la Bundesliga 2. No obstante, su predisposición y la inminente reunión con la FPF sugieren que la incorporación de Fabio Gruber a la Selección Peruana es muy probable, lo que representaría una importante adición de juventud, experiencia internacional y compromiso familiar al equipo.