Tenía un futuro brillante, valía 5 millones de dólares en Alianza Lima y hoy está desaparecido

El fútbol es un deporte de momentos, en el que no siempre se está arriba, hay muchas veces en el que la carrera da muchos altibajos. Más en los jugadores jóvenes, los cuales parece que van a llegar a lo más alto, pero se topan con obstáculos que los terminan frustrando. Esto le pasó a un futbolista que se esperaba pudiera destacar a nivel incluso de Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

Nos referimos a Juan Pablo Goicochea, quien en su momento en Alianza Lima se esperaba que pueda ser el próximo Paolo Guerrero. Lo vieron como un elemento que tenía un gran futuro, pero no lo pudieron convencer para que se quede. Al tener una gran competencia en la delantera, fue imposible que pueda ganarse minutos.

Esto hizo que llegue a Platense, equipo en el que en un comienzo tuvo una consideración en el primer equipo. Pero esto duró muy poco, ya que al final terminó desapareciendo por completo. Ya no hablamos que no solo no era convocado para la Primera División, sino que tampoco para estar en el equipo de Reservas.

Juan Pablo Goicochea con camiseta de Perú (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

Por ahora, el jugador no tiene ninguna chance de jugar en el ‘Calamar’, él mismo ya lo dijo hace poco en una entrevista a Exitosa Deportes. Lo que lo obliga a buscar opciones fuera o incluso en la Liga 1 para poder jugar nuevamente.

“Es un tema muy complicado y delicado que prefiero no comentarlo ahora, pero no depende de mi. Ninguna decisión dependió de mi. Es un caso raro, pero insisto con el no hablarlo ahora. Más adelante sí lo podremos tocar, pero por ahora prefiero mantenerlo así. No dependía de mí. Lamentablemente, las oportunidades no se dieron”, expresó el jugador.

Juan Pablo Goicochea y una cláusula millonaria

ver también Las claves para que Federico Girotti triunfe en Alianza Lima: desde Talleres contaron sus secretos

En su momento, Alianza Lima creyó tanto en Juan Pablo Goicochea que al firmar su contrato le pusieron una cláusula de salida millonaria. Hablamos de nada más y nada menos que 5 millones de dólares. Una suma bastante alta, pero en Matute sabían que si podían venderlo, lograban obtener un buen beneficio económico.

Publicidad

Publicidad

No obstante, no consiguieron convencerlo para que pueda quedarse en el club. Como se mencionó, la falta de oportunidades obligó al futbolista a salir del equipo, ya que con Paolo Guerrero y Hernán Barcos, para ningún delantero era fácil tener minutos.

Hernán Barcos en Alianza Lima (Foto: Liga 1).

Futuro incierto para Juan Pablo Goicochea

En este momento no se sabe que es lo que pasará con Juan Pablo Goicochea, no hay signos de tener un nuevo club para este 2026. Por el momento Platense lo mantiene en su equipo de reserva, pero no tiene nada dicho que pueda tener minutos.

Publicidad

Publicidad

Hay que precisar que en el 2025 solo jugó 4 partidos en el equipo de Reserva, sumando 159 minutos. No pudo hacer goles ni asistencias, pero refleja con claridad el poco interés que tiene el club para darle las herramientas para seguir creciendo como jugador.

Datos Claves