Martin Távara dio detalles de su arribo al Petro de Luana de Angola. Habló de la nueva experiencia que se le viene y hasta de la importancia familiar en la decisión tomada.

El día de ayer se hizo oficial la llegada de Martín Távara al Petro Luanda de Angola en uno de los fichajes más sorpresivos del fútbol peruano durante los últimos años. Será la primera experiencia en el extranjero para el volante nacional, así que ahora dio detalles del tema y confesó el verdadero motivo que lo llevó a tomar dicha decisión. Eso sí, descartó la relevancia de lo económico.

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Fuente: Petro de Luanda.

En una entrevista con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘, Martín Távara contó un poco cómo se fueron dando las negociaciones con la directiva del Petro de Luanda. Asimismo, destacó que el aspecto futbolístico fue clave en su determinación ya que el nivel de la liga es muy bueno e hizo énfasis en que hoy en día es el sostén de su familia, lo cual lo proyecta dentro de sus análisis de vida.

“Me han propuesto muchas cosas que me benefician a mí y a mi familia. Fue la propuesta que más me convenció. Tenía la espina de irme a jugar al extranjero. Acepté irme a Angola por los jugadores sudamericanos del plantel y el idioma. No ha pesado mucho lo económico. La Liga de Campeones de África me emociona bastante. El nivel de la liga local también es muy bueno y no todos tienen la posibilidad de jugar un campeonato internacional así“; explicó.

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Finalmente, Martín Távara sostuvo que ya está totalmente mentalizado en llegar a su nuevo equipo para ponerse a punto y empezar a competir si es que así también lo entiende el comando técnico. “Tengo que llegar a jugar porque la Liga de Campeones empieza en unos días. La pretemporada que he hecho han sido los últimos partidos con Sporting Cristal y me siento bien“.

Los detalles del fichaje de Martín Távara por Petro de Luanda

Recientemente, se pudo conocer y confirmar que Martín Távara firmó por tres temporadas con Petro de Luanda. Es decir, el volante peruano tendrá un buen tiempo para ganarse un lugar en el equipo y a la vez demostrar de que puede dar un salto de calidad a una liga mucho más competitiva si es que se adapta bien y destaca. Además, hay otro aspecto que se convirtió en tendencia.

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Resulta que el zurdo había renovado con Sporting Cristal y no se fue libre al fútbol africano. Es decir, firmó una prolongación del vínculo contractual y por ende aseguró un dinero para la directiva celeste. Son 400 mil dólares los que en el Rímac recibieron por dicho traspaso, así que sin duda alguna fue una buena estratega del futbolista junto a su entorno a favor del club de sus amores.

¿A QUÉ EQUIPO FUE MARTÍN TÁVARA? 👀 En Modo Fútbol te contamos los detalles del traspaso del volante peruano al fútbol de Angola 🇦🇴.



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DATOS CLAVES

Martín Távara firmó por tres temporadas con el Petro de Luanda de Angola.

firmó por tres temporadas con el Petro de Luanda de Angola. 400 mil dólares recibió Sporting Cristal por el traspaso tras su previa renovación.

recibió Sporting Cristal por el traspaso tras su previa renovación. Liga de Campeones de África será el torneo internacional que disputará el volante.