Tras no ser convocado a la Selección Peruana, Luis Ramos le responde a Manuel Barreto con gol en América de Cali

La Selección Peruana ya piensa en los partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre ante Rusia y Chile. Para estos encuentros, Manuel Barreto decidió dejar afuera de la convocatoria a Luis Ramos. A raíz de esto, el goleador respondió con un gol en el triunfo de su equipo, América de Cali, ante Unión Magdalena por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Colombia.

Manuel Barreto sorprendió al no incluir a Luis Ramos entre los centrodelanteros de la Selección Peruana para el viaje a Rusia. Cabe recordar que llamó a Álex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú) y Adrián Ugarriza (Ironi Kiryat Shmona) para dicha posición.

Los tres atacantes están en un buen momento, aunque al mismo tiempo, también pasa lo mismo con Luis Ramos. En primera instancia, se pensó que el centrodelantero de América de Cali pidió no ser convocado para darle prioridad a su participación en las instancias decisivas del torneo colombiano. Esto fue descartado por varias fuentes desde Perú y asumieron el motivo a una “decisión técnica” del propio Barreto.

Luis Ramos anota gol con América de Cali ante Unión Magdalena

Luis Ramos se destapó con un gol para aportar a la goleada de América de Cali ante Unión Magdalena. Precisamente, luego de que fue descartado por Manuel Barreto para el combinado nacional, respondió con una anotación. Fue el segundo gol de su equipo en el triunfo definitivo por 3-0.

El exdelantero de Cusco FC marcó a los 23 minutos, anotando tras un rebote del arquero Manuel Tasso por un remate de Tilman Palacios. Oportuno y en buena posición anotó el 2-0. Anteriormente, Palacios había marcado el 1-0, mientras que el tercer tanto de los ‘Diablos Rojos’ fue por obra de Cristian Barrios.

Para Luis Ramos, fue su gol número 13 durante este 2025 en América de Cali. Es el máximo goleador del equipo. Precisamente, su buen año le posibilitó tener convocatorias a la Selección Peruana.

