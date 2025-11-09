Es tendencia:
Tras no ser convocado a la Selección Peruana, Luis Ramos le responde a Manuel Barreto con gol en América de Cali

Luis Ramos le anotó a Unión Magdalena por el Torneo Clausura 2025. Su gol ayuda a América de Cali justo cuando fue ignorado por la Selección Peruana.

Por Hugo Avalos

Luis Ramos le marcó a Unión Magdalena justo cuando no lo convocaron a la Selección Peruana.
© Composición BolavipLuis Ramos le marcó a Unión Magdalena justo cuando no lo convocaron a la Selección Peruana.

La Selección Peruana ya piensa en los partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre ante Rusia y Chile. Para estos encuentros, Manuel Barreto decidió dejar afuera de la convocatoria a Luis Ramos. A raíz de esto, el goleador respondió con un gol en el triunfo de su equipo, América de Cali, ante Unión Magdalena por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Colombia.

Manuel Barreto sorprendió al no incluir a Luis Ramos entre los centrodelanteros de la Selección Peruana para el viaje a Rusia. Cabe recordar que llamó a Álex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú) y Adrián Ugarriza (Ironi Kiryat Shmona) para dicha posición.

Los tres atacantes están en un buen momento, aunque al mismo tiempo, también pasa lo mismo con Luis Ramos. En primera instancia, se pensó que el centrodelantero de América de Cali pidió no ser convocado para darle prioridad a su participación en las instancias decisivas del torneo colombiano. Esto fue descartado por varias fuentes desde Perú y asumieron el motivo a una “decisión técnica” del propio Barreto.

Luis Ramos anota gol con América de Cali ante Unión Magdalena

Luis Ramos se destapó con un gol para aportar a la goleada de América de Cali ante Unión Magdalena. Precisamente, luego de que fue descartado por Manuel Barreto para el combinado nacional, respondió con una anotación. Fue el segundo gol de su equipo en el triunfo definitivo por 3-0.

El exdelantero de Cusco FC marcó a los 23 minutos, anotando tras un rebote del arquero Manuel Tasso por un remate de Tilman Palacios. Oportuno y en buena posición anotó el 2-0. Anteriormente, Palacios había marcado el 1-0, mientras que el tercer tanto de los ‘Diablos Rojos’ fue por obra de Cristian Barrios.

Para Luis Ramos, fue su gol número 13 durante este 2025 en América de Cali. Es el máximo goleador del equipo. Precisamente, su buen año le posibilitó tener convocatorias a la Selección Peruana.

Mientras que no fue convocado a la Selección Peruana, Renato Tapia sufre duro revés en Emiratos Árabes Unidos

DATOS CLAVES

  • Luis Ramos no fue convocado por Manuel Barreto a la Selección Peruana.
  • Luis Ramos marcó un gol con América de Cali ante Unión Magdalena en el Torneo Clausura 2025.
  • Luis Ramos ha anotado 13 goles en América de Cali durante el 2025.
hugo avalos
Hugo Avalos
