Chelsea vs. Liverpool EN VIVO: hora, canal y dónde ver por TV y online el partido por la Premier League 2025-26

Chelsea tiene una buena oportunidad de acercarse al primer lugar de la tabla de posiciones de la Premier League. Este sábado 4 de octubre recibe en Stamford Bridge ni más ni menos que al líder Liverpool por la fecha 7 del torneo local. El partido se puede ver en vivo por ESPN y Disney+ en toda Sudamérica.

Publicidad

Publicidad

Liverpool no tuvo una buena semana pasada, ya que perdió su invicto tanto en la Premier League como en la Champions. En tanto, Chelsea también cayó en el certamen inglés, aunque se pudo recuperar en el certamen internacional. Por lo cual, ambos equipos llegan en un momento irregular.

Los ‘Reds’ perdieron ante Crystal Palace en la última jornada del fútbol inglés. Sin embargo, sigue en el primer lugar con 15 puntos, gracias a sus anteriores cinco victorias. Aunque, preocupa la caída ante Galatasaray por Champions. Por lo cual, está obligado a ganar para dejar atrás estos malos resultados y seguir en lo más alto del torneo.

Publicidad

Publicidad

Los ‘Blues’, por su parte, vienen de una derrota 3-1 ante Brighton por la liga inglesa. Pero, entre semana, le ganó 1-0 a Benfica para sumar su primer triunfo en Champions League (había caído 3-1 ante Bayern). En el torneo local, marcha en el octavo lugar con ocho puntos, por lo que debe ganar para acercarse a los primeros lugares.

Horario para Chelsea vs. Liverpool por la Premier League 2025-26

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Chelsea vs. Liverpool por la fecha 7 de la Premier League 2025-26:

Publicidad

Publicidad

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 11:30 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 12:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 01:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 09:30 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 10:30 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 06:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 05:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 01:30 PM .

. China: 12:30 PM.

¿Dónde ver en vivo Chelsea vs. Liverpool?

Chelsea vs. Liverpool se juega este sábado 4 de octubre en Stamford Bridge por la fecha 7 de la Premier League 2025-26. El partido se puede ver en vivo por ESPN en TV para toda Sudamérica, mientras que también está disponible por la plataforma Disney+.

En México, el duelo cuenta con transmisión de TNT Sports, TNT Go, Amazon Prime Video y Max. En esta última plataforma también se podrá ver en Centroamérica. Y, en Estados Unidos, va por fuboTV, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, NBC, SiriusXM FC, TeleXitos, Peacock y Amazon Prime Video.

Publicidad

Publicidad

Las alineaciones de Chelsea vs. Liverpool

CHELSEA: Robert Sánchez; Reece James, Josh Acheampong, Benoit Badiashile, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Facundo Buonanotte, Estevao Willian; y Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.

LIVERPOOL: Giorgi Mamardashvili; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; y Alexander Isak. DT: Arne Slot.

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

Publicidad