Liverpool vs. Real Madrid EN VIVO: hora, canal de TV y alineaciones para el partido de la fecha 4 por la Champions League

Uno de los partidos de la jornada en Anfield. Liverpool quiere subir a los primeros lugares y recibe al invicto Real Madrid. Los detalles.

Por Hugo Avalos

© Getty ImagesMohamed Salah y Kylian Mbappé, figuras de Liverpool y Real Madrid.

Liverpool y Real Madrid se enfrentan este martes 4 de noviembre desde las 15:00 horas (en Lima) por la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. Anfield es el escenario para este duelo, uno de los más importantes de la jornada, en donde ambos equipos quieren dar un paso rumbo a la clasificación directa a los octavos de final.

Real Madrid es uno de los cinco equipos que ha ganado los tres partidos disputados hasta el momento en la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 (Marsella, Kairat y Juventus). Liverpool, por su parte, perdió ante Galatasaray en la segunda jornada, pero logró ganarle a Atlético de Madrid y a Eintracht Frankfurt para llegar con dos victorias y una derrota.

Los ‘Reds’ están en una temporada muy irregular donde han perdido varios partidos por la Premier League, así como también por Champions League y por la Carabao Cup. En su último encuentro, vencieron al Aston Villa por 2-0, por lo que llegan con buen ánimo a este duelo muy importante. Alisson Becker, Jeremie Frimpong y Alexander Isak son bajas.

Los ‘Merengues’ han empezado a enderezar su rumbo en la temporada tras ganar el Clásico ante FC Barcelona por 2-1. Además, viene de ganar ante Valencia por 4-0. Para este encuentro, lamentablemente, perdieron a Franco Mastantuono por una pubalgia. Tampoco estará Dani Carvajal por una lesión de rodilla.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Real Madrid?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido entre Liverpool y Real Madrid por la UEFA Champions League 2025-26:

  • Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y y Estados Unidos (ET): 03:00 PM.
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico : 04:00 PM.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 05:00 PM.
  • Estados Unidos (PT): 12:00 PM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 02:00 PM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 08:00 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 05:00 AM.
  • China: 04:00 AM.
¿Qué canal de TV transmite Liverpool vs. Real Madrid?

Liverpool vs. Real Madrid, partido por la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League, se podrá ver en vivo por las distintas pantallas de ESPN (ESPN2 Colombia en Perú) en TV para toda Sudamérica, con excepción de Argentina y Brasil. En tanto, también tiene transmisión de la plataforma Disney+ Premium (excepto Brasil).

En Argentina, el duelo va por FOX Sports Argentina y Disney+ Premium. En tanto, en Brasil se puede ver en vivo por TNT Brasil, TNT Go, Max, Sky+, Vivo Play, Claro TV+ y Zapping. En México, también se puede ver en vivo por TNT México, TNT Go, Max y Amazon Prime Video. Y en Estados Unidos tiene transmisión de Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW, Amazon Prime Video y ViX.

En España, la transmisión en vivo y en directo se puede ver por Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

Alineaciones para Liverpool vs. Real Madrid

LIVERPOOL: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitiké y Cody Gakpo. DT: Arne Slot.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1París Saint-Germain93300+10
2Bayern Múnich93300+10
3Inter de Milán93300+9
4Arsenal93300+8
5Real Madrid93300+7
6Borussia Dortmund73210+5
7Manchester City73210+4
8Newcastle United63201+6
9Barcelona63201+5
10Liverpool63201+4
11Chelsea63201+3
12Sporting CP63201+3
13Qarabag63201+1
14Galatasaray63201-1
15Tottenham Hotspur53120+1
16PSV Eindhoven43111+2
17Atalanta43111-3
18Olympique de Marsella33102+2
19Atlético de Madrid33102-1
20Brujas33102-2
21Athletic Club33102-3
22Eintracht Frankfurt33102-4
23Nápoles33102-5
24Union Saint-Gilloise33102-6
25Juventus23021-1
26Bodø/Glimt23021-2
27Mónaco23021-3
28Slavia Prague23021-3
29Pafos23021-4
30Bayer 04 Leverkusen23021-5
31Villarreal13012-3
32Copenhagen13012-4
33Olympiakos13012-7
34Kairat13012-8
35Benfica03003-5
36Ajax03003-10
