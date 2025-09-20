Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones para Arsenal vs. Manchester City por la fecha 5 de la Premier League 2025-26

'Gunners' y 'Citizens' se enfrentan en el Emirates Stadium en uno de los partidos más esperados e importantes del fin de semana.

Por Renato Pérez

Arsenal vs. Manchester City por la Premier League.
© Composición BOLAVIP.Arsenal vs. Manchester City por la Premier League.

Arsenal y Manchester City disputarán uno de los partidos más sobresalientes del fin de semana en el marco de la fecha 5 de la Premier League 2025-26. Prácticamente, estamos frente a un clásico que durante los últimas temporadas encontró una rivalidad muy interesante por el nivel de ambos y que ahora tendrá un nuevo episodio en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres.

Hablando un poco de la previa y de cómo llegan los equipos a este duelo trascendental por Premier League 2025-26, Arsenal viene de derrotar 3-0 a Nottingham Forest FC, caer 1-0 frente a Liverpool en Anfield Road, vencer 5-0 a Leeds United jugando en condición de local y derrotar 0-1 a Manchester United en Old Trafford. Es así que ahora los dirigidos por Mikel Arteta buscarán seguir prendidos en lo más alto de la tabla de posiciones.

En cuanto a Manchester City, el equipo liderado técnicamente por Pep Guardiola llega al duelo frente a los ‘Gunners’ luego de golear 3-0 a Manchester United, perder 2-1 ante Brighton en condición de visita, caer 0-2 contra Tottenham jugando en el Etihad Stadium y vencer 0-4 a Wolverhampton. Con un inicio irregular de temporada, los ‘Citizens’ están urgidos de resultados positivos y por ello buscarán el triunfo cuando visiten a los londinenses.

Publicidad

Posibles alineaciones del Arsenal vs. Manchester City por la fecha 5 de la Premier League 2025-26

Arsenal | David Raya; Jurriën Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Mikel Merino, Martin Odegaard; Noni Madueke, Eberechi Eze y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Manchester City | Gianluggi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O’Reilly; Rodrigo Hernández, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Jérémy Doku y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Fecha, hora y dónde ver Arsenal vs. Manchester City por la fecha 5 de la Premier League 2025-26

El partido entre Arsenal vs. Manchester City por la fecha 5 de la Premier League 2025-26 está programado para el próximo domingo 21 de septiembre y se disputará en el Emirates Stadium de Londres. A continuación, conoce todos los detalles de los horarios alrededores del mundo y de las plataformas oficiales en donde podrás seguir las incidencias de este partidazo que ya empieza a vivirse.

Publicidad

Horarios:

  • 10:30 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 17:30 | España
  • 12:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 11:30 | Bolivia y Venezuela
  • 9:30 | México y Centroamérica

Transmisión:

  • Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium
  • España | DAZN
  • Estados Unidos | NBC Sports
  • México | FOX Sports y TNT
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Arsenal vs. Manchester City: hora, canal y dónde ver online y en vivo por la fecha 5 de la Premier League 2025-26
Premier League

Arsenal vs. Manchester City: hora, canal y dónde ver online y en vivo por la fecha 5 de la Premier League 2025-26

Manchester City vs. Manchester United: hora, TV, cómo ver online y alineaciones del derbi
Premier League

Manchester City vs. Manchester United: hora, TV, cómo ver online y alineaciones del derbi

Mientras 'Dibu' arregló con el United, lo que falta para el arribo de Donnarumma al City
Premier League

Mientras 'Dibu' arregló con el United, lo que falta para el arribo de Donnarumma al City

La razón detrás del comentario de Tapia ante el anuncio de Barreto como DT de Perú: "Conflicto con Ferrari"
Selección Peruana

La razón detrás del comentario de Tapia ante el anuncio de Barreto como DT de Perú: "Conflicto con Ferrari"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo