¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones para Arsenal vs. Manchester City por la fecha 5 de la Premier League 2025-26

Arsenal y Manchester City disputarán uno de los partidos más sobresalientes del fin de semana en el marco de la fecha 5 de la Premier League 2025-26. Prácticamente, estamos frente a un clásico que durante los últimas temporadas encontró una rivalidad muy interesante por el nivel de ambos y que ahora tendrá un nuevo episodio en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres.

Hablando un poco de la previa y de cómo llegan los equipos a este duelo trascendental por Premier League 2025-26, Arsenal viene de derrotar 3-0 a Nottingham Forest FC, caer 1-0 frente a Liverpool en Anfield Road, vencer 5-0 a Leeds United jugando en condición de local y derrotar 0-1 a Manchester United en Old Trafford. Es así que ahora los dirigidos por Mikel Arteta buscarán seguir prendidos en lo más alto de la tabla de posiciones.

En cuanto a Manchester City, el equipo liderado técnicamente por Pep Guardiola llega al duelo frente a los ‘Gunners’ luego de golear 3-0 a Manchester United, perder 2-1 ante Brighton en condición de visita, caer 0-2 contra Tottenham jugando en el Etihad Stadium y vencer 0-4 a Wolverhampton. Con un inicio irregular de temporada, los ‘Citizens’ están urgidos de resultados positivos y por ello buscarán el triunfo cuando visiten a los londinenses.

Posibles alineaciones del Arsenal vs. Manchester City por la fecha 5 de la Premier League 2025-26

Arsenal | David Raya; Jurriën Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Mikel Merino, Martin Odegaard; Noni Madueke, Eberechi Eze y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Manchester City | Gianluggi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O’Reilly; Rodrigo Hernández, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Jérémy Doku y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Fecha, hora y dónde ver Arsenal vs. Manchester City por la fecha 5 de la Premier League 2025-26

El partido entre Arsenal vs. Manchester City por la fecha 5 de la Premier League 2025-26 está programado para el próximo domingo 21 de septiembre y se disputará en el Emirates Stadium de Londres. A continuación, conoce todos los detalles de los horarios alrededores del mundo y de las plataformas oficiales en donde podrás seguir las incidencias de este partidazo que ya empieza a vivirse.

Horarios:

10:30 | Perú, Colombia y Ecuador

17:30 | España

12:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

11:30 | Bolivia y Venezuela

9:30 | México y Centroamérica

Transmisión: