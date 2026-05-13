¿Arsenal campeón? Qué pasa si Manchester City gana, empata o pierde ante Crystal Palace por la Premier League

Manchester City no tiene margen de error en la lucha por el título de la Premier League. Arsenal le lleva cinco puntos de ventaja. ¿Cómo es el panorama de cara al duelo ante Crystal Palace?

Manchester City disputa este miércoles 13 de mayo su partido pendiente de la fecha 31 de la Premier League 2025/2026 ante Crystal Palace en Etihad Stadium. Es un juego importante en la lucha por el título, que tiene al Arsenal como líder con cinco (5) puntos de ventaja a falta de pocas fechas para el final.

Publicidad

Para el equipo de Pep Guardiola es un partido decisivo, ya que no tiene margen de error. Le quedará este encuentro y, luego, dos fechas para la finalización de la temporada en la Premier League. Por lo tanto, necesita sí o sí un buen resultado para evitar un festejo anticipado de los ‘Gunners’.

Pep Guardiola se juega un partido importante para seguir con chances de ganar la Premier (Getty Images).

Pase lo que pase en este partido entre Manchester City y Crystal Palace, Arsenal no se consagrará campeón ahora. Por lo tanto, no podrá festejar si hay un mal resultado de los ‘Citizens’. No obstante podría hacerlo en la próxima jornada. A continuación, el panorama del título de acuerdo a los posibles resultados de los ‘Citizens’.

Publicidad

That final whistle feeling 🙌



Relive all of Sunday's emotions again with Bench Cam 🎥



🤝 @TCL_Global — Arsenal (@Arsenal) May 13, 2026

¿Qué pasa si Manchester City le gana al Crystal Palace?

Si Manchester City le gana al Crystal Palace, llegará a los 77 puntos en la tabla de posiciones de la Premier League 2025/2026. Así, quedará a sólo dos (2) unidades del Arsenal, que tiene 79 y podrá seguir en la pelea fuerte por ganar el torneo.

¿Qué pasa si Manchester City empata ante Crystal Palace?

Si Manchester City empata ante Crystal Palace, quedará con 75 puntos. Por lo tanto, la diferencia con respecto al Arsenal será de cuatro (4) unidades. Eso lo complicará de cara a la próxima fecha, ya que los ‘Gunners’ serán campeones con sólo ganar el próximo lunes al Burnley.

Publicidad

¿Qué pasa si Manchester City pierde contra Crystal Palace?

Si Manchester City pierde contra Crystal Palace, se quedará en 74 puntos y, por lo tanto, Arsenal llegará a la fecha 37 de la Premier League 2025/2026 con cinco (5) de ventaja y las 79 unidades. Así, también el triunfo ante Burnley le asegurará el título.

Tabla de posiciones EN VIVO de la Premier League 2025/2026

Horario del partido

Manchester City vs. Crystal Palace se juega este miércoles 13 de mayo por la fecha 31, pendiente en la Premier League. El horario de inicio del partido es a las 20:00 horas local (14:00 horas de Lima, Perú).

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Manchester City vs. Crystal Palace?

El partido entre Manchester City y Crystal Palace en Etihad Stadium se puede ver en vivo por ESPN en TV y por la plataforma Disney+ Premium online para toda Sudamérica.

Datos claves