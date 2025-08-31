Mientras ‘Dibu’ Martínez arregló con Manchester United, lo que falta para el arribo de Gianluigi Donnarumma a Manchester City

El mercado de pases en el fútbol europeo sigue dando la hora y en estas últimas horas más que nunca. Emiliano Martínez, quien por el momento se mantiene en las filas de Aston Villa, tendría todo acordado para sumarse a Manchester United, tal y como los rumores ya lo presagiaban desde hace un buen rato. Ahora, no sería el único movimiento importante ya que Gianluigi Donnarumma empieza a ganar protagonismo en la Premier League de Inglaterra.

Así como los ‘Diablos Rojos’ aseguran el arco con un campeón del mundo con la Selección Argentina, Manchester City tienta la posibilidad de concretar el arribo de un Gianluigi Donnarumma que quedó relegado de los planes de Luis Enrique en el Paris Saint Germain, a pesar de haber sido una de las grandes figuras y máximos referentes en el mas reciente título de la UEFA Champions League.

De acuerdo a distintas informaciones por parte de Fabrizio Romano, reconocido comunicador italiano que siempre tiene las primicias sobre fichajes alrededor del planeta fútbol, existe una condición por la que todavía no se podría hablar certeramente de que el guardameta italiano empiece a ser liderado técnicamente por Pep Guardiola y tiene que ver con un llamativo escenario que implica una pronta negociación por la salida de Ederson Moraes.

¿Qué hace falta para que Gianluigi Donnarumma fiche por Manchester City?

“EXCLUSIVA: ¡El Fenerbahçe está trabajando en un acuerdo para fichar a Ederson, procedente del Manchester City! El Fener entró en la contienda e intenta cerrar el acuerdo tras el rechazo de la oferta de 10 millones de euros del Galatasaray. Si Éderson se marcha, Donnarumma se unirá al Manchester City, como siempre se ha informado”; detalló recientemente Fabrizio Romano a través de su cuenta oficial de ‘X’ sobre los acontecimientos respecto al ‘1’ italiano.

De esta manera, podemos entender Manchester City espera arreglar la salida de un Ederson Moraes que en el último tiempo perdió espacio en las planificaciones estelares de Pep Guardiola. Es más, no ha sido titular durante las tres primeras fechas de la Premier League de Inglaterra cuando era uno de los referentes en las últimas temporadas, así que de todas formas notamos una cierta diferencia entre las pretensiones del comando técnico y de la directiva.

¿Cuándo cierra el mercado de pases en la Premier League de Inglaterra?

Teniendo en cuenta los movimientos apresurados que se vienen dando durante las últimas horas, es importante recordar y destacar que el mercado de pases en la Premier League de Inglaterra cierra el próximo 1 de septiembre, es decir el día de mañana lunes. Solo quedan algunas horas para determinar las plantillas de los distintos equipos, así que veremos si es que Manchester United concreta la inscripción de Emiliano Martínez y si Manchester City logra la salida de Ederson Moraes para confirmar la llegada de Gianluigi Donnarumma.

