La Premier League está a nada de dar movimiento este fin de semana con emocionantes partidos. Por eso se están preparando los últimos fichajes para los 20 equipos que participarán en este certamen. El Tottenham Hotspur por su lado está pensando en algunos movimientos de última hora. Quieren ser nuevamente protagonistas y por eso arman un potente plantel.

Resulta que los dirigidos por Thomas Frank están buscando un nuevo atacante para su plantel. En la mira está el flamante campeón de la Community Shield, Eberiche Eze. Futbolista del Crystal Palace con una cláusula de rescisión de 68 millones de libras, las cuales darán por finalizado este viernes con el inicio de la Liga.

Eberechi Eze campeón con el Crystal Palace (Foto: Getty).

Los ‘Spurs’ quieren adelantarse al Arsenal en esta contratación y tenerlo en sus filas antes de tiempo. El cuadro ‘Gunner’ tenía en mente poder conseguir hacer algunas ventas para poder fichar al inglés, pero no ha logrado hacer espacio en el plantel. Leandro Trossard es uno de los indicados para salir del club, pero no han conseguido finalizar su venta.

Mientras el Tottenham Hotspur está buscando jugadores tras la lesión de James Maddison. Uno de sus objetivos en un comienzo era Morgan Gibbs-White, pero terminó siendo un fichaje fallido. Lo cual ha hecho que se fijen en Eze como una apuesta que podría ayudar al equipo a mantener un poder ofensivo en su plantel.

¿Qué falta para que Tottenham fiche a Eberiche Eze?

Por el momento se sabe que los Spurs no van hacer efectivo la cláusula de salida, esto los obliga a llegar con Crystal Palace para hacerse con los servicios del volante. No obstante, hay una complicación aun más importante que el dinero y es la decisión del futbolista. Todo indica que el jugador de 27 años contemplaría poder jugar con los ‘Gunners’. Descartando a los ‘Lilywhites’ en la pelea por el jugador.

Esto es algo parecido a lo que pasó con Victor Gyökeres, quien en un comienzo se supo que su intensión era llegar a Londres y jugar por el Arsenal. El Manchester United buscó a toda costa lograr su fichaje, incluso poniendo más dinero en mesa, pero el jugador decidió rechazar todo acuerdo que no sea con los ‘cañoneros’.

Victor Gyokeres en Arsenal (Foto: Getty).

El otro fichaje que busca Tottenham Hotspur

Otro de los acuerdos a los que está intentando llegar muy pronto el elenco de Thomas Frank es el de Savinho. El extremo brasileño está dispuesto a dejar el Manchester City esta temporada. Pero claro, todo va a depender si es que las partes logran un consenso para que se pueda llegar a establecer el traspaso.

Savinho en el Mundial de Clubes (Foto: Getty).

El jugador que llegó al Etihad Stadium la pasada campaña por 25 millones no tiene lugar con los ‘Ciudadanos’. Jugadores como Phil Foden o Jéremy Doku están por encima en cuando al interés de Pep Guardiola. Pues el español espera recuperar el máximo nivel de estos jugadores con la intensión de que puedan rendir al 100%.

Pero no solo eso, en el banco tienen a Tijjani Reijnders y Rayan Cherki. Esto deja a Savinho sin oportunidades para mostrarse en la Premier. Siendo el Norte de Londres una vitrina muy importante para tener minutos esta temporada a nada del Mundial del 2026.

