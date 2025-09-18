¿Adidas sigue con Perú? La FPF reveló el desenlace sobre la camiseta de la Selección

Se empiezan a vivir las consecuencias de la eliminación de Perú del Mundial 2026. En un proceso en el que se entendía que la Selección Peruana clasificaría, al final se quedó fuera de los siete y no tiene ninguna chance de llegar a la Copa del Mundo. Por ello es que se empezó a divulgar la noticia de que Adidas dejaría de ser auspiciador de la camiseta oficial.

Ante ello, el periodista Enrique de La Rosa reveló la posición que tomará la Federación Peruana de Fútbol y la marca Adidas con la Selección Peruana: “Entre noviembre y diciembre va a salir una nueva camiseta de Perú y Adidas está totalmente interesado en continuar con Perú”.

Con esta información se confirmó que Adidas seguirá vistiendo a la Selección Peruana. Incluso, se reveló que también habrá un nuevo modelo de la camiseta de la Selección Peruana antes que termine el año 2025.

Lo más probable es que Adidas siga con la Selección Peruana tras llegar a un nuevo acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol. De todas formas, falta la indicación oficial para saber si después del 2025 seguirá con Perú.

¿Adidas dejará de vestir a la Selección Peruana?

Adidas y la Federación Peruana de Fútbol tienen un acuerdo para que la marca siga vistiendo a la Selección Peruana hasta fines de diciembre del 2025. Esto de manera oficial, luego se verá si se renueva el vínculo.

Además, también se conoció que Adidas sacará un nuevo modelo de la camiseta oficial de la Selección Peruana. Esto sucederá entre noviembre y diciembre del 2025.

¿Quién será el nuevo técnico de la Selección Peruana?

La Federación Peruana de Fútbol decidió que la Selección Peruana tenga un técnico interino hasta diciembre del 2025. Así pues, el entrenador Manuel Barreto tomará las riendas de la ‘Bicolor’ hasta el final del año.

¿Cuáles serán los siguientes partidos de Perú?

La Selección Peruana tiene que afrontar partidos en las siguientes dos fechas FIFA. Esto quiere decir que jugará tanto en octubre como en noviembre. Además, se conoció que para noviembre chocará ante Rusia y Chile.

