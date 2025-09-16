¿Alex Valera rechazó jugar por la Selección Peruana? Óscar Ibáñez reveló la verdad sobre el delantero

En las últimas semanas, Alex Valera se convirtió en el centro de una controversia mediática, recibiendo lo que muchos describieron como un “cargamontón” debido a supuestas decisiones polémicas que generaron un gran revuelo en la opinión pública. El comentario más difundido y persistente sostenía que el jugador había rechazado la convocatoria a la Selección Peruana. La razón detrás de esta supuesta negativa era, según el rumor popular, que Valera deseaba priorizar su participación con Universitario en la Liga 1 y asegurarse de estar en óptimas condiciones físicas para los compromisos de su club.

Alex Valera y su realidad con la Selección Peruana

Este rumor no solo circuló intensamente entre los aficionados y en los medios de comunicación, sino que también llegó a oídos de la Federación Peruana de Fútbol en la VIDENA. La especulación cobró especial fuerza justo antes de los cruciales partidos de Eliminatorias, donde la Selección Peruana debía enfrentarse a rivales de peso como Uruguay y Paraguay. La narrativa de que Valera había “desairado” a la blanquirroja generó una ola de críticas y decepción entre los seguidores del fútbol peruano.

Sin embargo, Óscar Ibáñez, quien forma parte del cuerpo técnico de la selección, salió al frente para aclarar la situación en una reciente entrevista con Teledeportes. Ibáñez, con quien Valera ya había coincidido durante la etapa de Ricardo Gareca al mando de la selección, ofreció una perspectiva diferente y desmintió categóricamente las acusaciones.

Alex Valera jugando contra Argentina.

La verdad sobre la ausencia de Alex Valera

Ibáñez explicó que en la primera convocatoria de Alex Valera, el jugador tuvo un “tema personal” que fue “válido”. Aunque Ibáñez decidió mantener los detalles en reserva por respeto a la situación que atravesaba el futbolista, sí especificó que se trataba de un “tema familiar”. Subrayó la importancia de la “máxima atención” que requiere un jugador cuando forma parte de la Selección Peruana, aludiendo a que la situación familiar de Valera pudo haberle impedido cumplir con ese requisito en aquel momento.

De manera enfática, Ibáñez desmintió “al ciento por ciento” la idea de que Valera no quisiera representar a su país. Ahondando en los detalles de la segunda convocatoria, el ex arquero reveló: “En la segunda convocatoria es una decisión nuestra como cuerpo técnico y en esta fecha doble le pregunté si ya había solucionado sus temas y me dijo que sí, que ya estaba todo bien. Le dije que lo iba a convocar y me dijo que cuente con él”.

Alex Valera nunca renunció a la Selección Peruana

La verdadera razón detrás de la ausencia de Valera en los partidos contra Uruguay y Paraguay, según Ibáñez, fue una lesión. El cuerpo técnico había solicitado exámenes de imágenes tanto para Valera como para Edison Flores, y lamentablemente, los resultados indicaron que ambos jugadores no estarían en condiciones de participar. Ibáñez explicó que “los plazos que requería la recuperación no le alcanzaban para llegar al partido contra Uruguay y para el duelo contra Paraguay iba a ser muy ajustado”.