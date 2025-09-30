¿Alexander Robertson jugará con Perú? DT de Cardiff City dio inesperado panorama: “No lo está…”

Uno de los jugadores que se viene rumoreando que podría ser la gran novedad en los convocados de la Selección Peruana es Alexander Robertson. El jugador nacido en Escocia ya había sido relacionado con el Perú anteriormente, pero se negó a jugar con la ‘Bicolor’. Al parecer su idea a cambiado y podría tener su primer llamado.

Por ahora no hay nada seguro con su llamado, pues solo se ha conocido que hay una carta de reserva que llegó al Cardiff City. Esto normalmente se da para los clubes extranjeros, como una formalidad para estas fechas FIFA que son obligatorias prestar futbolistas.

Alexander Robertson cambia de club.

Aunque a pesar de la carta de reserva, su llamado no es nada que esté confirmado. Podría incluso no darse, pues se ha conocido que no está en su mejor momento actualmente Robertson. Viene de una lesión, lo que podría mermar su convocatoria. El DT explicó como va su recuperación.

¿Qué dijo el DT del Cardiff City sobre Alexander Robertson?

Brian Barry-Murphy habló en conferencia de prensa pensando en su siguiente rival Burton Albion en la Championship. Ahí le consultaron sobre Robertson, quien ya volvió a los entrenamientos y estaban deseosos saber sobre su debut en esta temporada.

“Está de nuevo entrenando a pleno y tiene que demostrar que está listo para competir con los otros jugadores. Y en este momento no lo está debido a una serie de factores”, fue lo que primero mencionó del mediocampista.

Pero luego amplió sobre la situación del mediocampista. Dejando en claro que no está aun al 100%, así que claro esto quizás ponga en duda su llamado a la Selección Peruana.

Brian Barry-Murphy (Foto: Getty).

“Obviamente se lesionó en el último partido de pretemporada. Y ya ha vuelto a entrenar a pleno rendimiento, así que estará disponible en cuanto alcance la intensidad que requiere el grupo…Pero es una buena noticia que no tenga dolor, esté en pleno entrenamiento y listo para competir. Cada miembro de nuestro equipo requiere un nivel de intensidad para competir por un puesto. Y Alex aún no está a ese nivel, considerando el volumen de entrenamiento que ha recibido“, explicó el DT.

¿Cuándo se conocerá si Alexander Robertson será llamado?

Por los patrones que se han dado a lo largo de la Selección Peruana, lo más probable es que la lista de convocados se pueda conocer el próximo domingo 5 de octubre. Esto después del último partido de la fecha 15 del Torneo Clausura.

Manuel Barreto se estrenará como entrenador de la Selección Peruana con esta convocatoria. Así que se espera varias novedades en la reconstrucción del equipo patrio. Pues se espera un cambio de una vez por todas sobre el cambio generacional que se viene pidiendo desde hace años.

