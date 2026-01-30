Mientras jugaban Sport Huancayo vs. Alianza Lima sin transmisión de L1 Max, esto hizo Mano Menezes como nuevo DT de Perú

La vergüenza se hizo presente en el fútbol peruano. Cuando todos los hinchas se alistaban para ver el inicio de la Liga 1 2026 en el duelo entre Sport Huancayo vs. Alianza Lima, resulta que no fue transmitido por problemas de pago con la empresa encargada de los derechos televisivos. Por otro lado, surge la interrogante respecto a qué habrá dicho o hecho Mano Menezes.

El flamante entrenador de la Selección Peruana, quien por cierto fue presentado el día de ayer en sociedad y conversó con la prensa deportiva local, fue captado junto a Agustín Lozano en las instalaciones de Videna observando el encuentro amistoso de Perú Sub-17 ante Trinidad y Tobago Sub-17, el cual terminó siendo a favor de los nuestros con un resultado apabullante de 6-1.

Fuente: La Bicolor.

Claramente, dentro de las labores de Mano Menezes será la evaluación de las categorías menores de la Selección Peruana para empezar a conocer la realidad de nuestro fútbol. Dicho esto, por otro lado también deberá tener un análisis muy marcado respecto a la forma en que empezó la Liga 1 2026 cuando en su momento fue la Federación Peruana de Fútbol la que apostó por el polémico modelo de transmisión que actualmente rige en el país.

¿Cómo quedó el partido entre Sport Huancayo vs. Alianza Lima en el debut del Torneo Apertura 2026?

En el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, Sport Huancayo recibió a Alianza Lima en el Estadio IPD Huancayo y el resultado quedó 1-2. En un duelo que no se vio por medio de una transmisión oficial y solo hay videos de hinchas que asistieron al recinto, el trámite habría sido bastante parejo y se notó que ambos equipos recién vienen poniéndose a punto en varios aspectos.

Quien pegó primero en el marcador fueron los blanquiazules cuando a los 37′ apareció Paolo Guerrero para anotar de penal. Luego, antes de terminar el primer tiempo, a los 45’+2 fue Nahuel Luján quien puso el empate al cabecear en área rival. La cereza del pastel llegó gracias a Alan Cantero cuando a los 90’+2 anotó un verdadero golazo de tiro libre y puso el 1-2 definitivo del encuentro.

Fuente: Alianza Lima.

