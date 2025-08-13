Las recientes declaraciones del experimentado futbolista peruano Carlos Zambrano han sacudido el ambiente futbolístico nacional, generando un encendido debate entre aficionados y especialistas. En una entrevista concedida al popular canal de YouTube “No te lo pierdas”, el defensor central no dudó en cuestionar públicamente la metodología de trabajo de Ricardo Gareca, el ex técnico de la selección peruana, artífice del histórico regreso de la “Blanquirroja” a un Mundial después de 36 años.

Carlos Zambrano contra Ricardo Gareca

El León Zambrano, conocido por su temperamento frontal, afirmó que, si bien reconoce el logro de Ricardo Gareca al clasificar a Perú al Mundial de Rusia 2018, considera que el actual estratega, Juan Reynoso, es superior en términos de trabajo táctico. La declaración que más resonó fue su afirmación de que, durante la gestión de Gareca, en los entrenamientos “hacíamos muy poco o nada”. Según el zaguero, el éxito de la selección en aquel periodo se debió principalmente a la juventud y la excelente condición física de los jugadores de ese entonces, más que a una labor táctica profunda por parte del comando técnico.

Es fundamental recordar que Carlos Zambrano no fue parte del plantel que viajó al Mundial de Rusia 2018. Su exclusión se debió, según reportes de la época, a actos de indisciplina. Este antecedente es clave para comprender la posible motivación detrás de sus actuales críticas. La no convocatoria al evento cumbre del fútbol mundial, un sueño para cualquier futbolista, parece haber dejado una huella profunda en Zambrano, alimentando una incomodidad que, a juzgar por sus palabras, aún persiste. Esta situación explicaría el tono crítico y, para algunos, resentido, de sus recientes declaraciones.

Ricardo Gareca castigó a Carlos Zambrano

A pesar de sus recientes dardos, es importante señalar que Zambrano ha tenido momentos en el pasado en los que reconoció el impacto positivo de Ricardo Gareca en la selección. Un ejemplo claro fue antes de la Copa América 2024, cuando el defensor expresó que sería “lindo” reencontrarse con el técnico argentino. Sin embargo, en aquella ocasión, también dejó en claro que, en los 90 minutos de juego, la amistad quedaba de lado, mostrando una postura de respeto profesional pero también de marcada competitividad. En otra oportunidad, Zambrano incluso llegó a señalar que Gareca “inspira nuevas actitudes”, agradeciendo públicamente su contribución al fútbol peruano.

Las afirmaciones de Carlos Zambrano han encendido un acalorado debate entre los aficionados al fútbol peruano. Por un lado, están quienes defienden a ultranza el legado de Ricardo Gareca, recordando los logros históricos que consiguió y el hito que marcó en la historia de la selección. Para ellos, las palabras de Zambrano podrían ser vistas como ingratitud o una excusa tardía por su ausencia en el Mundial. Por otro lado, hay quienes entienden la perspectiva de Zambrano, considerando que su experiencia personal y su visión desde dentro del vestuario le otorgan una autoridad para opinar sobre las dinámicas de trabajo.