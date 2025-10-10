Es tendencia:
A horas de enfrentar a Chile, se conoció la figura de la Selección Peruana que podría irse a Europa: “Conversación formal”

Figura de Perú muy cerca de irse al extranjero.

Por Bruno Castro

Jugadores de la Selección Peruana.
Todavía la Selección Peruana no juega en esta fecha doble de octubre, pero ya se conoció que hay un jugador que podría pegar la vuelta muy pronto. Estamos hablando de una de las grandes figuras nacionales, que parece tiene las horas contadas para lograr emigrar. Lo cual es algo que le sumará una mayor competitividad y seguramente siga mejorando en el tiempo.

Y estamos hablando de Jairo Concha, el jugador de Universitario de Deportes está teniendo una temporada impresionante en el fútbol peruano. Se ha convertido en el 10 ‘crema’ que tanto estaban buscando tras la partida de Piero Quispe. Siendo el que maneja los hilos con sus pases largos, la filtración de balón y sobre todo esos remates de media distancia que a tanto peligro generan en el arco rival.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice
Jairo Concha (Foto: Selección Peruana).

Según se ha conocido por el Diario Líbero, el mediocampista que ahora es una de las figuras de la Selección Peruana estaría siendo seguido desde Europa. Para ser más exactos, se conoce que en Portugal lo están tomando en cuenta y ya hay varios jugadores peruanos en este país. Víctor Guzmán juega en el Sporting Club, mientras Bassco Soyer en el Gil Vicente.

“De manera que, al finalizar el torneo local, el club puede iniciar alguna conversación formal con un elenco que presente una propuesta atractiva para ambas partes“, es lo que se pudo conocer.

¿De qué otro país quieren a Jairo Concha?

En este caso, Jairo Concha estaría siendo seguido de varios países, entre ellos también está México. Recordemos que este es uno de los mercados en los que se ha dado más fichajes de peruanos en los últimos años, ahorita uno de los que juega en este país es Anderson Villacorta, que viene jugando en la segunda división.

Anteriormente también se escuchó ese rumor de la posibilidad de que Concha pueda emigrar, incluso cuando estuvo en Alianza Lima. Pero claro, no se logró concretar. Con una tremenda temporada en la Liga 1, su presencia en el exterior parece casi un hecho. Solo habrá que ver a donde termina partiendo desde Ate.

Jairo Concha titular frente a Chile

Por otro lado, Manuel Barreto tomó la decisión que Jairo Concha sea el jugador que lidere el mediocampo junto a Erick Noriega y Jesús Castillo. Así que se verá un mediocampo bastante nuevo en este esquema de 4-3-3 que presenta el DT interino en busca de tener un nuevo comienzo con el equipo patrio.

Imagen
Once de la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).
bruno castro
Bruno Castro
